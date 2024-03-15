لإنتاج 700 ميغاواط.. ديالى تستعد لاستثمار "الخشم الأحمر والگمر" الغازيين

شفق نيوز/ كشف مصدر في شركة نفط الوسط، يوم الجمعة، عن المباشرة بتهيئة وتأمين البنى التحتية لأكبر بئرين غازيين في حقل المنصورية الممتد إلى ناحية العظيم شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "الشركة وعبر الكوادر الفنية التابعة لها وجهت تعليماتها لإكمال البنى التحتية لبئريّ (الخشم الأحمر والگمر) الغازيين والذي يعتبر جزءً من حقل المنصورية الغازي، وهو واحد من أهم حقول العراق الغازية ويمكنه تشغيل أكثر من محطة كهربائية في ديالى".

وأضاف أن "حقل المنصورية سيقلل الاعتماد على الغاز المستورد خلال السنوات المقبلة لأن توجهات وزارة النفط هو تقليل الاعتماد على الاستيراد والعمل على استغلال الغاز في حقل المنصورية الغازي، ما عشرات الملايين من الدولارات للعراق".

وأكد المصدر أن "لجنة مشتركة من قيادة عمليات ديالى وشركة نفط الوسط أجرت استطلاعاً ميدانياً لبئريّ (الخشم الأحمر والگمر) لوضع الخطط الأمنية والفنية وكذلك الاطلاع على البنى التحتية تمهيداً للمباشرة بالعمل من قبل الشركات المستثمرة".

ويعتبر بئر "الخشم الأحمر" وهو أشهر وأهم بئراً غازياً قادر على تشغيل محطة المنصورية الغازية لإنتاج 700 ميغاواط لمدة 100 سنة وأكثر ما يحتوي من احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي وبجودة عالية.

وكانت شركة "GEO – JADE" فازت في العام 2023، بعقد استكشاف وتطوير وإنتاج رقعة "نفط خانة" الغازية في محافظة ديالى، بالإضافة تطوير وإنتاج حقل الحويزة في محافظة ميسان، فيما أحيل حقل السندباد في محافظة البصرة إلى شركة "UEG" للتطوير والإنتاج، أما حقل "كلابات فجر" في محافظة ديالى فأحيل تطويره وإنتاجه إلى شركة "الهلال" الإماراتية، بالإضافة إلى حقل "الخشم الأحمر".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، قد أكد على أهمية تفعيل ثلاثة عقود مع شركة "الهلال" الإماراتية ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز بكمية تبلغ 400 مليون قدم مكعب قياسي من حقول "خشم الأحمر، وكلابات، وخضر الماي"، مبيناً أنه "جاء ذلك خلال التوقيع على تفعيل العقود للحقول والمواقع المذكورة"، مؤكداً الاتفاق مع "الهلال" الإماراتية على إتمام عملية التطوير والاستثمار خلال مدة إنجاز أمدها سنة ونصف".