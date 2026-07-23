أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط العالمية، عصر اليوم الخميس، ليسجل خام برنت صعوداً 6% متجاوزاً 100 دولار للبرميل مع تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتعاظم المخاوف بشأن أمن طرق إمدادات الطاقة.

وجاء هذا الارتفاع بعد وصول أسعار النفط، صباح اليوم، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، حيث صعد خام برنت 2.2 دولار، أو 2.3%، إلى 96.27 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 8 حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن أنهى جلسة الأربعاء مرتفعاً بأكثر من 3 دولارات.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.65 دولار، أو 1.9%، إلى 88.48 دولاراً للبرميل، عقب مكاسب بلغت 3% في الجلسة السابقة.

وجاءت هذه المكاسب بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر انفجار جنوب مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق "تحت سيطرته"، وأنه لن يُسمح بعبور الناقلات دون تنسيق مع إيران، بالتزامن مع استمرار الضربات الأميركية على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي.