النفط عند أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع مع تصاعد مخاطر الشحن بالشرق الأوسط

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن أمن طرق إمدادات الطاقة.

وصعد خام برنت 2.2 دولار، أو 2.3%، إلى 96.27 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يونيو/حزيران، بعد أن أنهى جلسة الأربعاء مرتفعاً بأكثر من 3 دولارات.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.65 دولار، أو 1.9%، إلى 88.48 دولاراً للبرميل، عقب مكاسب بلغت 3% في الجلسة السابقة.

وجاءت هذه المكاسب بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر انفجار جنوب مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق "تحت سيطرته"، وأنه لن يُسمح بعبور الناقلات دون تنسيق مع إيران، بالتزامن مع استمرار الضربات الأميركية على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي.

وفي تطور آخر، أعلن الحوثيون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مؤكدين إجبار عدد من السفن على التراجع وعدم التوجه إلى الموانئ السعودية، في خطوة عززت المخاوف من تعطل حركة الشحن وإمدادات النفط العالمية.

ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع في مضيقي هرمز وباب المندب، اللذين يُعدان من أهم الممرات البحرية لنقل النفط، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تدعم استمرار ارتفاع أسعار الخام.