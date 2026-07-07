النفط يتجاوز 74 دولاراً بعد هجمات قرب هرمز

شفق نيوز- متابعة

شهدت أسعار النفط العالمية، مساء الثلاثاء، ارتفاعاً تجاوزت نسبته 2%، مع اختراق سعر خام برنت القياسي حاجز الـ74 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نهاية الشهر الماضي.

‏وبحلول الساعة 5:16 مساءً بتوقيت بغداد، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول/ سبتمبر ارتفاعاً بنسبة 2.4% ليصل سعر البرميل إلى 73.69 دولاراً، قبل أن يواصل الصعود ويتجاوز مستوى 74 دولاراً بعد دقائق، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم آب/ أغسطس بنسبة 2.22% لتصل إلى 70.07 دولاراً للبرميل.

وتأتي هذه القفزة في الأسعار بعد استهداف ثلاث ناقلات قرب مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية.

ويُعد خام برنت المعيار الرئيسي لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، وخاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، حيث تتأثر أسعاره بالعديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، في مقدمتها التوترات الإقليمية، ومستويات العرض والطلب، وقرارات تحالف "أوبك+"، فضلاً عن تقلبات العملة الأميركية.