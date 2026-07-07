إصابة 3 ناقلات نفط في هرمز خلال 24 ساعة

شفق نيوز- لندن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عصر الثلاثاء، بتعرض ناقلة نفط ثالثة لاصطدام طائرة مسيرة مجهولة قرب مضيق هرمز، مما ألحق أضراراً طفيفة بهيكلها.

وذكرت الهيئة في بيان على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أنه لم تقع إصابات أو آثار بيئية، وأن السفينة تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية.

وتأتي هذا الواقعة بعد تعرض ‌ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي وأخرى قطرية للغاز الطبيعي المسال، الثلاثاء، للاستهداف في محيط مضيق هرمز بالقرب من ساحل ⁠سلطنة عُمان.

من جانبه، أكد الإعلام الرسمي الإيراني وقوع الهجوم على ناقلة الغاز، مبرراً الاستهداف بتجاوز السفينة للتعليمات.

وتأتي هذه الحوادث رغم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تضمن ترتيبات لضمان استمرار الملاحة خلال فترة التهدئة، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن مسارات العبور وآلية إدارة حركة السفن في المضيق.

وتواجه شركات الشحن معضلة متزايدة في اختيار مسارات الإبحار، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتضارب التعليمات الخاصة بالممرات البحرية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، إضافة إلى القسم الأكبر من صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ما يجعل أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.