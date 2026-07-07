تضرر ناقلة نفط ترفع علم السعودية قرب مضيق هرمز

شفق نيوز- متابعة

أكدت مصادر أمنية ​بحرية، يوم الثلاثاء، أن ‌ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضت لأضرار ​في محيط مضيق ​هرمز بالقرب من ساحل ⁠سلطنة عمان، بعد ​استهداف ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال ​في المنطقة نفسها.

وأوضحت المصادر أن انفجارا وقع ولم يتضح ​سببه بعد وأنه من ​المعتقد أن السفينة المتضررة هي ناقلة ‌النفط ⁠العملاقة "وديان"، وفقاً لوكالة "رويترز".

ووفقا لبيانات تتبع السفن على منصة (مارين ترافيك) فإن آخر موقع ​تم تحديده ​للناقلة ⁠"وديان" كان في الخليج في ​الثالث من ​تموز/ يوليو.

وشهدت منطقة مضيق هرمز، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تصعيداً أمنياً لافتاً إثر تعرض ناقلة غاز تجارية لهجوم بمقذوف صاروخي أسفر عن اندلاع حريق على متنها، وسط تقارير دولية واعتراف إيراني رسمي بالوقوف وراء الحادث.

من جانبه، أكد الإعلام الرسمي الإيراني وقوع الهجوم، مبرراً الاستهداف بتجاوز السفينة للتعليمات؛ وذكرت وسائل إعلام تابعة لطهران أن "ناقلة غاز تعرضت لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها التحذيرات الصادرة" من القوات البحرية الإيرانية.