زی ناشيۆناڵ: "هەڵمەت گوڵسوو" ناکۆکییەیل لەناو چوارچیوە هەڵسنێد.. رەخنەیل و وەرکەفتن وەگەرد زەیدی

شەفەق نیوز - ئەڵگەردان تایبەت

رووژنامەی "زی ناشيۆناڵ" کە وە زوان ئینگلیزی دەرچوود ئاشکرا کرد، کە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل عراقی کە دەسکرد وە گامیگ ئازا، لەڕی شەپوولیگ لە دەسگیرکردنەیل ئەرا پەرلەمانتارەیل و وەرپرسەیل حکومەتی، دەس کردە رۊوەڕۊبۊن، دۊای گردەوبۊنیگ بەسیاگ ئەرا هیزەیل چوارچیوەی هەماهەنگی، رەخنەیل لە سروشت هەڵمەتەگە و ئاست هیزە ئەمنییەیلە لەناوی، و ناسنامەی ئەو کەسەیلە کە کریانە ئامانج.

وەپای راپۆرتیگ لە رووژنامەگە کە لە ئەبوزەبی دەرچوود، و ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کردگە، سەرچەوەیل وتنە کە زەیدی رۊوەڕۊ ناڕەزایەتییەیل بەرزەوبۊییگ لە پارتە سیاسییە گەورەیل بوود لەباوەت هەڵمەتەگەی ئەرا نواگیریکردن گەندەڵی، وە تایبەت ئەوەگ وەرجە هەفتەیگ لە چوارچیوەی ئۆپراسیۆن "هەڵمەت گوڵسوو" دەس وەپی کرد، کە بۊە هوکار دەسگیرکردن دەیان کەس و دەسگردن وەبان ملیۆنا دۆلار، کە یەکەیەیل نوخبە لە دەزگای دژە تیرۆر جیوەجیی کردن.

دادوەری وت کە فەرمانەیل دۊای شایەتیداین عەدنان جومەیلی جیگر وەزیر نەفت وەرین هاتن، کە لە کووتاییەیل ئایار / مایۆ دەسگیر کریا، و توومەتبار کریا وە گەندەڵی و وەرتیل و دزیکردن لە گرێبەس وەزارەت نەفت.

راپۆرتەگە باس ئەوە کرد کە گرژی رەسیە لووتکەی خوەی رووژ دووشەممە وەختیگ سەرکردەیل چوارچیوەی هەماهەنگی، کە ئەو هاوپەیمانییەس کە زەیدی رەسانە دەسەڵات، گردەوبۊنیگ بەسیاگ لە بەغدا بەسان، کە وەپای سیاسەتمەدارەیل، دانیشتنەگە وە تەواوی نزیکەی زوور لەبان هەڵمەت زەیدی کرد، کە وەرکەفتن لە ماوەی گردەوبۊنەگە رویدا وەگەرد رەخنەگردن بڕیگ لە سەرکردەیل لەو شیوازە کە حکومەت هەڵمەتەگەی وەپی جیوەجی کرد.

راپۆرتەگە لە یەکیگ لە پەرلەمانتارەیل وتگە، کە "ناڕەزایەتی سەرەکی لەبان ئەوە بۊ کە حکومەت هەوەجە وە پشتبەسین وە هیزە تایبەتەیل و ماشینە قەڵغانەیل و تانکەیل نەیاشت، و بەسانن ناوچەی سەوز لە دیمەنەیل درامی و ناوزڕانن ئی ناوەیلە".

وەپای سیاسەتمەداریگ ترەک، کە راپۆرتەگە وتیە محمد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرەیل وەرین چەو لە پرۆسەگە چۊ پەلاماریگ کەسی کەێد، کە بۊیە هوکار دەسگیرکردن شمارەیگ گەورە لە پەرلەمانتارەیل سەروە هاوپەیمان گەشەپیدان و ئاوەدانکردن.

خود سیاسەتمەدار وەردەوام بۊ و وت کە کەسەیل ترەک لە گردەوبۊنەگە وە سەرۆک وەزیرەیل وتنە کە بایەس بۊ ئاگادار سەرکردە سیاسییەیل بکەێد وەرجە دەسگیرکردنەیل، کە ئەو داواکارییە زەیدی رەتی کرد.

راپۆرتەگە لە زوان پەرلەمانتاریگ ترەک وت کە سەرکردەیل سکاڵا کردنە لەوەگ دەسگیرکردنەیل "بی سەڵای وەرجەوەختە" جیوەجی کریانە و دزەکردنە راگەیاننەیل لەباوەت دۆسیەیل زەرەد وە ناو و ناوبانگ رەساننە وەرجە ئەوەگ دادوەری فەرمانەیلی دەر بکەێد، و دیاری کرد کە "بڕیگ لە کارمەنەیل هیزە ئەمنییەیل وینە و گرتەیل ڤیدیۆیی ئەرا ماڵەیل دەسگیرکریاگەیل گردنە، کە بڕیگیان ئەندامەیل لە خیزانەیلیان نیشان دانە".

راپۆرتەگە وەردەوام بۊ کە سەرکردەیل وتنە کە ئەوان پاڵپشتی نواگیریکردن گەندەڵی کەن لەڕۊی بنەماو، باوجی ئەوان هوشداری دانە لەوەگ کار "یەک لایەنە" رخداری رمیان هاوپەیمان فەرمانڕەوا دیرێد.

راپۆرتەگە باس ئەوە کرد کە وەرپرسیگ ئەمنی وتگە کە دۊای سەعاتەیلیگ لەو گردەوبۊنە لە شەوەکی رووژ چوارشەممە، فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لەبان ناوچەی سەوز چەودیاری کریاگە، و وەرگرییە ئاسمانییەیل تەقەلای وەخوارخستن ئەو فڕۆکەی هەواڵگرییە دانە باوجی سەرنەکەفتنە لەوەر بەرزیی فرەی.

راپۆرتەگە ناو ئەوە برد کە هیچ لایەنیگ وەرپرسیاریەتی خوەی رانەگەیانیە، باوجی وەختەگە مەزەنەیل لەناو بەغدا هازدار کرد کە کەسەیل دژ وە هەڵمەتەگە تەقەلای کلکردن پەیامیگ دانە.

راپۆرتەگە دیار کرد کە ریبەر رەوت نیشتمانی شیعە، موقتەدا سەدر، دەسوەردا ئەرا هازدارکردن هەڵوێست زەیدی، و لەڕی پەیامیگ کە دەسمیەتدەرەیلی لە مەوقەی نماز رووژ جمعە خوەنستنەی وت، کە هەڵمەتەگەی نوێنەرایەتی "چاکسازییگ ئازایانە کەێد کە ئومید دیریمن وەردەوام بوود"، و باس زەیدی کرد وە ئەوە کە "سەرباز چاکسازی"یە، و زیای کرد "با هازدار ئیرادەی بکەیمن و ئیرادەی گەندەڵەیل داوەزنیمن، کە تەقەلای زوورهاوردن لەبانی دەن و ریگرییکردنی لە هەڵکوتانە ئازا و وەبەرهەمەیل کە رخ و بیزار فرەیگ کردنە".