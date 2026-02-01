تایبەت.. پەلامار ئەمریکا وەبان ئیران نزیکە و ری دانوسەنین بەسیاس

شەفەق نيوز- واشینتۆن

مستەفا هاشم

ئیران و دەوڵەتەیل ناوچەگە، کەفتنەسە جویریگ لە ئامادەباشی گشتی، وەگەرد هەڕەشەیل ئەمریکا لە واشینتۆن وە سەرۆکایەتی دۆناڵد ترەمپ وە پەلاماردان رژیم و ئەتۆمی ئیران، لە وەختیگ جادەی ئیرانی کە کەشوهەوای خوەینشاندان وەخوەی دوینێد، لەناو خەوەرەیل کوشتن و بڕینی وەلایەن دەسەڵات، و بڕین ئەنتەرنێت وەشیوەی تەواویگ لە وڵاتەگە، کە سەختی زیایەو کرد، وەگەرد رخداری ناودەوڵەتی لە کردەوەیل ئیران وەرانەور گەل خوەی.

لە سای ئی ژاوەژاوەیلە، و رەسین کەشتیەیل و فڕۆکەهەڵگرەیل ئەمریکا ئەرا خوەرھەڵات ناوڕاس، مەزەنەی پەلامارەیل ئەمریکا وەیات وەرپرسەیل رژیم ئیران زیایەو بوود، کە ئەوە بوودە چارەسەری ئەو گەلە کە رشیاسە ناو جادەیل وەمینەی ئاڵشتکردن رژیم، و داواکاری خاسەوکردن ئابوورییان کە تەواوەتی ویران بویە.

لەی باوەتە، فرانک مسمار مامووستای ئابووری سیاسی و سەرۆک ئەنجومەن سڵاکاری لە زانکۆی ميريلاند، لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەمریکا نزیکە لە ماوەی چەن رووژیگ بەێد لە ئیران، کە دۆناڵد ترەمپ ئی هاز سەربازی گەپە نزیک سنوور ئیران گردەو کردگە، و بیگومان دەێد لە ئیران وەنە ئاوڕویی چوود.

مسمار وتیش: لە وەختیگ مەزەنەی ئامانجەیل تا رادەی گەورەیگ کریەێد، وەلێ دەرئەنجامی دیار نییە، ئەراوە، ئەگەر ترەمپ بڕیار پالاماردان دا، ئەگەر دەرئەنجامەیل چە بوود؟

مسمار وەڵام پرسیارەگەی خوەی دا کە وت: هیزەیل ئاسمانی و دەریاوانی ئەمریکا گورزەیل سنووردار و هویرد وەبان سەربازگەیل سوپای پاسداران ئیران و یەکەی باسیج و سەکووەیل وەشانن و ئەمارکردن مووشەکەیل بالیستی کەنە ئامانج، بیجگە بەرنامەی ئەتۆمی ئیران، کە وەڕاسیەو رژیم ئیران رمنێد، و ئەرا دیموکراتی راسگانی چوود.

وتیش: سیناریۆی مەنین رژیم وەگەرد راسەوکردن سیاسەتەیلی جویر نموونەی ڤەنزوێلا، کە کار زویوەزوی ئەمریکا بوودە مدوو مەنین رژیم وەلێ وەگەرد راسەوکردن سیاسەتەیلی، واتە مەنین کۆمار ئیسلامی، و یەیش شمارەی گەورەیگ لە ئیرانیەیل وەپی رازی نیین، وەلێ ناچار بوود پشتگیریکردن میلیشیایەیل چەکدار لە گشت خوەرھەڵات ناوڕاس کەمەو بکەێد، و وسانن یا کەمەوکردن بەرنامەی ئەتۆمی و مووشەکی بالیستی، وەگەرد سووکەوکردن کوشتن و بڕین ناڕەزایەیل.

دیاری کرد کە ئی سیناریۆ کەمتر ئەگەر دیرێد کە کۆمار ئیسلامی ئیران لە هەڵوێست خوەی و نواگیریکردن ئاڵشتکاری واز نیارێد یە ماوەی 47 ساڵە، و دیارە کە نیەتوەنێد ئیرنگە باێد ری خوەی ئاڵشت بکەێد.

مسمار وتیش: رمیان رژیم و ئاڵشتکردنی وە دەسەڵات سەربازی ئەگەر فرەتر دیرێد، هەرچەن رژیم وە ئاشکرا دیارە جەماوەری نییە، و هار شەپوول لەبانیەکیگ لە ناڕەزایەتی وەگەرد ساڵەیلەو زیاتر لاوازی کەێد، وەلێ هیمان دەوڵەت قویلیگ هەس خاوەن دەسەڵات فراوانیگە و بەرژەوەنی وەگەرد مەنین ئی رژیمە دیرێد.

وتیش: مدووە سەرەکی ئەرا شکستهاوردن ناڕەزایەتیەیل تا ئیسە لە رمانن رژیم خوەی نەوین پارچەبوین گەورە لەناو رژیم، لە وەختیگ گەیاکەرەیل دەسەڵات ئامادەن ئەرا وەکارهاوردن زوور و وەحشیانەی بی سنوور ئەرا مەنین لە دەسەڵات، لەناو ئەو ژاوەژاوە لە شوین هەر گورزیگ ئەمریکی، مەزەنە کریەێد بڕەسێد وە حکومڕانی ئیران وەلایەن حکومەتیگ سەربازی هازدار وەلایەن کەسایەتیەیلیگ لە سوپای پاسداران ئیرانی.

مسمار دیاری کرد: دیارە هیزەیل ئیران بەجەر هاز دەریاوانی و ئاسمانی ئەمریکا نیەکەێد، وەلێ هیمان توانای ئەوە دیرێد وە مووشەک بالیستی و درۆنەیل پەلامار سەربازیگەیلیگ ئەمریکی بەێد وە درویژایی دیم عەرەبی لە خەلیج، وەتایبەت لە بەحرەین و قەتەر، وەلێ ئیران توەنێدیش ئەگەر ئەوە بخوازێد، پەلامار بەشیگ لە ژیرخانەیل هەر دەوڵەتیگ بەێد کە دەسی لەناو هەر پەلاماریگ ئەمریکی بوود، جویر ئوردن یا ئیسرائیل.

وتیش: ئیران توەنێد مین لە خەلیج بکاڵێد، کە چەنای چەنیگ هەڕەشەی دەریاوانی جیهانی دا لە جەنگ ئیران و عراقەو، کە ئیران مین لە ریەیل بارکردن کاڵیە، و مینهەڵگرەیل دەریاوانی شاهی دەسمیەتی دان لە هەڵگردنیان، دیاری کرد کە گەروو هورمز ناوەین عراق و عومان خاڵیگ گرنگە ئەرا تاسانن.

وتیش: رمیان رژیم و دروسبوین ژاوەژاو لە شوینی ئەوە رخدارییگ گەورەس، کە یەکیگە لە هویرکردنەیل سەرەکی لەلای دەوڵەتەیل هاوسا، وەگەرد ئەگەر قومیان جەنگ ناوخوەیی، هەکاتی سوریا و یەمەن و لیبیا.

لەلای خوەییش؛ حەسەن هاشمیان پسپۆڕ سیاسی ئەمریکی لە بنچینەی ئیرانی، دووپات کرد کە رژیم ئیران توانای چەوهەشارەکی لە دانوسەنین وەرد ئەمریکا لەدەسدا، و کاغەزەیل فرەیگ وەدەسیەو نییە وەختیگ چوودە ناو دانوسەنین وەردیان، و واشینتۆن خوازێد وەتەواوی خوەی بەێدە دەس لە باوەت ئەتۆمی و ئۆڕانیۆم، و مووشەک و سیخوڕەیلی و دەسوەردان لە ناوچەگە.

هاشميان وتیش: ئەمریکا خوازێد گەرەنتی لە مافەیل گەل ئیران بوود، لە جیوەجینەکردن کوشتن و بڕین ئی گەلە، و باوەت بڕین ئەنتەرنێت لە مەردم، و باوەتەیلیگ جیاجیا خوازێد ئەرا گەل ئیران مسۆگەر بکەێد، واتە هەر هاتنیگ ئەرا دانوسەنین خوەی وەدەسدان تەواوە، و یەیش رژیم نیەخوازێد بکەێدەی.

هەمیش باس سەرکەفتن گەل ئیران لە رمانن رژیم کرد، دویای ئی کوشتار دویاییە لە ئیران و کوشتارەیل وەرین لە ماوەی 47 ساڵ، تویڕەیی جەماوەری هەس کەفتیەسە شوین رژیم، و نەفرەت لەناو گەل ئیران لە سەرکردایەتی ئی رژیمە هەس، و ئی رژیمە شەرعیەتی لەدەسداگە، و گەلیگ نەیرێد پشتی بگرێد، و تەنیا نانەزگخوەرەیل لە حزبولڵای لوبنانی و نویەنەرەیلی لە عراق دیرێد.

وتیش: ئی رژیمە رخی لە وازکردن ئەنتەرنێت چوود، چوینکە پەیوەندی ناوەین گەل ئیران واز کەێد، و زانیاری لەناوینیان کلکریەێد، هەمیش رخی چوود لە هاتن جەماوەر ئەرا ناو بازیگایەیل وەرزشی، جویر قەیەغەکردن جەماوەر لە چگن ئەرا تەماشاکردن بازییگ تووپان، واتە ئی رژیمە رخی چوود لە هار گردەوبوینیگ لەناو مەردم، و یەیش بەڵگەس کە رژیم گەل نەیرێد، و رخی چوود لە زیاتر لە 90 ملیۆن ئيراني تویڕە، لە سیاسەتەیل ناو و دەیشت ئی رژیمە، و ئەگەر پالامار سەرکردەیل و عەلی خامەنەئی ریبەریان دریا، و سەرۆکەیل سوپای پاسداران، گەل ئیران هەڵسێد و چوودە ناو بنکەیل دەسەڵات وەزارەتەیل دەوڵەت.

دیاری کرد کە توومارکردن سوپای پاسداران لەناو لیست تیرۆر ئەوروپا، فشار لەبان رژیم ئیران زیایەو کەێد، و شەرعیەت ناودەوڵەتی لەدەسی چوود، کە دەوڵەتەیل ئەوروپی وەیجویرە جویلە کەن، و یەیش هازیگ ترەکە دریەێد وە ئەمریکا، لەباوەت دانوسەنین، ئەراوە گشت ری و دەرەیل لەڕوی ئی رژیمە بەسیانە، و تەنیا رییگ دیرێد رازی بوود وە داواکاریەیل گەل ئیران، و داواکارییەیل ناودەوڵەتی لەباوەت ئەتۆمی و مووشەکی و دویرکەفتن لە دەسوەردان لەناو کاروبار دەوڵەتەیل ناوچەگە، دیاری کرد کە توومارکردن رژیم ئیران لەناو لیست تیرۆر ئەوروپی، گامیگ گەورەس ئەرا قایمکردن هەڵوێست ئەمریکا و پشتگیریکردن پەلاماردان ئی رژیمە.