9 کوشیاگ و 27 زەخمدار لە پولیس وە تەقینەوەیگ خوەیکوشی لە پاکستان

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

وەرپرسیگ ئەمنی پاکستانی، ئمڕوو جومعە، خەوەرداد لە کوشیان و زەخمداربۊین 36 کەس کە ئەندامەیل پولیس لەناویانە، لە ئەنجام تەقینەوەیگ خویکوشی کە ئامانجیان گرد لە هەرێم خەیبەر لە باکوور خوەراوای وڵاتەگە.

وەرپرسەگە وت کە تەقینەوە خوەیکوشییەگە بۊسە مدوو کوشیان نۆ لە ئەندامەیل پۆلیس و زەخمداربۊین 27 کەس ترەک، بی ئاشکراکردن هۊردەکاری زیاتر لەبارەی رەوش پەلامارەگە یا ئەو لایەنە کە وەرپرسە لەلی.