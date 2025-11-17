وە37.844 دەنگ لە هەڵوژاردن پەرلەمان.. کوردەیل فەیلی ناوەین ستەم دویەکە و پەراویزخستن ئمڕوو

ماجد سورەميري/ هەڵوژاردن پەرلەمان عراق تەواو بوی، و دەنگی کپەو بوی، و وینەیل کاندیدەیل لەناو جادەیل هەڵگریان، و دەرئەنجامیلی دەرچگ، کە جاریگ ترەک شیوەی پیکاتە بویچگەیل و پەراویزخریاگەیل لەی وڵاتە نشان بەێد، کە کوردەیل فەیلی تەنیا کورسییگ لە پەرلەمان کەفتە دەسیان، ئەوەیش وەناو کاندید حەیدەر عەلی محمد عەلی هەمەوەندی (ئەبو تارە) کە (17.174) دەنگ بویە بەشی لە بڕ (37.844) دەنگ ئەرا هەر نۆ کاندیدەیل رکابەر لەبان کورسی کۆتای فەیلی، دەرئەنجامیگ لە دەیشتەو جویر شمارە دیارە، وەلێ لە گەوهەری قەیرانیگ قویلتر نشان دەێد، پەیوەندی وە نوێنەرایەتیکردن، و ناسنامە، و هاوڵاتیەتی، و دادپەروەری بیسەروشوین ئەرا دەیان ساڵ دیرێد.

میراتی قورسیگ لە ستەم

لە وەختیگ پیرووزبایی لە ئەبو تارەی برامان کەیمن ئەرا ئی دەرئەنجامە، و ئومید سەرکەفتن ئەرای خوازیمن لەو ئەرکە کە دیارە سەختە لە نوینەرایەتیکردن کوردەیل فەیلی، ئویشیمن ئی چینە لەناو سیمای عراقی بیگانە نییە، وەلێ بەشیگ رەسەنە لە پیکاتەیل ئی نیشتمانە وەرجە سەدەیلیگ، دەس لەناو دروسکردن دەوڵەت نووی داشتنە، و بەشداری لە هەڵسیان سیاسی و ئابووری و کەلتووری کردنە، وەلێ میژوو وەگەردیان یەکسانی نەیاشت، کە باج گرانیگ لە سای رژیم وەرین دانە، کە رەگەزنامەیان زەفت کریا، و تویش بارکردن زوورکاری هاتنە، و دەس وەبان داشتەیلیان نریاس، و کوڕییلیان وەسێدارە دریان، لە یەکیگ لە قیزەوەنترین تاوانەیل وەبان چینیگ عراقی پەتی.

ئومیدیگ لە دیموکراسی کە وەجی نەهات

دویای رمیان رژیم لە ساڵ 2003، فەیلیەیل وتن دی لاپەڕەی زیان خەفە کریا، و ئەوەسا ئی دەوڵەت نووە مافیان گلەو دەێد و پایەی شایستەدار خوەیان تیارێدەو، وەلێ راسیەگە لیوا نەوی، کە ئی رژیم سیاسیە کە لەبان بەشبەکی دروس کریاس هیچیگ وەپییان نەیا مەگەر چووزانم، و ئەو پەیمانەیل فرە وە یەکسانکردن وەگەردیان نەکریانە سیاسەتیگ راسگانی، کە لە قوربانی رژیم وەرین بوینە قوربانی پەراویزخستن دیموکراتی لەی رژیم ئیسە.

تەنیا کورسییگ و دەنگیگ سەرنقومکریاگ

وەختیگ پیکاتەیگ وە قەوارەی کوردەیل فەیلی وە یەی کورسی تەنیا لە پەرلەمان نوینەرایەتی بکریەێد، هەرچەن شمارەی گەورە و بڵاوبوین فراوانیگ لە بەغداد و دیالە و واست دیرن، یە نشانەی گیچەڵ قویلیگە لە میکانیزمەیل نوینەرایەتیکردن سیاسی و لە فامستن هەمەڕەنگی عراقی، کۆتا پیشکەشیگ نییە، وەلێ شایستەیگ نیشتمانیە خوازێد ستەمیگ میژووی خاسەو بکەێد، وەگەرد ئەوەیش دیارە بویە ریکاریگ هیمایی هیچیگ لە راسی پەراویزخستن ئاڵشت نیەکەێد.

گرنگی پڕۆسەی سیاسی فەیلی

گیچەڵ لە تەنیا لاوازی نوینەرایەتیکردنیان نییە، بەڵکم لە نەوین پڕۆسەی سیاسی یەکخریای فەیلیە، کە کوردەیل فەیلی هیمان لەلاییگەو لەناوین هیزەیل نەتەوەیی کورد بەشەو بوینە، و لەلاییگ ترەگ لەناو حزبەیل ئاینی شیعە، وەبی ئەوەگ قەوارەی سیاسی خوەیان وە شیوەی تایبەتمەندی خوەیان بیاشتوون، و وە ئاشکرا داوای مافەیلیان بکەێد.. یەکخستن رز فەیلی بویەسە گرنگی مان و نەمان، نەک هەر تەمایگ سیاسی.

ئەوەک لەی هەڵوژاردن دویاییە بوی، تەنیا شمارەیگ نییە لەناو خشتەیل کۆمسیۆن، بەڵکم پەیامیگ زیاندارە کە فەیلیەیل هیمان هانە دەیشت هاوکیشەی راسگانی دەسەڵات، لە ستەم رژیم وەرین دەرچگن، وەلێ ئمڕوو چگنە ناو تاریکی پەراویزخستن و لەهویرچگن، و ئەگەر نەکەفنە جویلە، و دەنگ خوەیان نەکەنە یەک دەنگ، وەنە هەر ئی تەنیا کورسیە ئەرایان مینێدەو، هەکاتی مەنین ئەو پرسیانە لە سویکەیل هویرمان عراقی.