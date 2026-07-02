وە ئۆپراسیۆنیگ جویری.. دژە تیرۆر دوو بازرگان مادە هوشبەر دەسگیر کەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دەزگای دژە تیرۆر، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان دوو بازرگان مادەی هووشبەر، هاوکات وەگەرد جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنەیل وشکنین فراوانیگ کە قەزا سنوورەیل پارێزگای زیقار وەرد پەنج پارێزگای ترەک دەسگیرکریان.
دەزگاگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، هێزەیل لە پارێزگای موسەننا ئۆپراسیۆنیگ وە هاوکاری وەڕێوەبەرایەتی کاروبار ههوشبەر کاریگەری عەقیلیەیل و فەرماندەییپۆلیس پارێزگاگە ئەنجام دریا، لە ئەنجام یەکیگ لە بازرگانەیل دەسگیرکریا و رادەس وەڕێوەبەرایەتیەگە کریا.
وەپای بەیاننامەگە" ئۆپراسیۆنیگ جویری ئەنجامدریا لە یەکیگ لە بازرگانەیل هووشبەر لە زیقار دەسگیرکریا" ددوپاتکرد "وەشیوەی یاسایی رادەس وەڕێوەبەرایەتی مادە هووشبەرەیل و کاریگەری عەقیلیەیل کریا لەهەمان پارێزگا".
لە باوەتیگ پەیوەنیدار، لەپارێزگای زیقار، هێزیگ لە دەزگا ئۆپراسیۆنیگ فراوان ئەنجام دان شمارەیگ لە قەزایەیل (فەجر - فەهوود - سووق شیووخ - بەتها) کردگە ئامانج ئەرا لێکۆڵینەوە و وشکنین سنوورەیل جیاکەر وەگەرد پارێزگایەیل (واست، دیوانییە، مەیسان، بەسرە، موسەنا)، وەپای بەیاننامەگە.