‏هنای جادەیل بوونە جەنگەل.. بەسڕە لە ناوەین شکۆی مێژوویی و وەحشیگەری دەسدرویژیکردن

فاتیمە سەڵاح ئەرکەوازی/ بڕیاربوی شەو سەرساڵ، شەویگ بوود لە شەوەیل پڕ هیوا و خوەشی، بەڵام یەکیگ لە جادەیل بەسڕە بویە دێوزمەی لەش دویەتیگ و سیمای مرۆڤایەتی کلتووری ناوچەگەیش زەخمدارکرد.

‏ئەوەگ وەبان سۆشیال میدیا بڵاوبوی تەنیا گیچەڵەیلیگ سادە نەوین، بەڵکم "تیرۆر دەروینی" و شکت پەروەردەیگ بوی کە رەگەز مێ جویر نێچیر و جادەیل جویر جەنگەڵ ئیسفاکەێد.

‏ئەوەگ لەو شارە رویدا دەرئەنجام کەڵەکەبوین کلتوریگ چەفتە، کە هنای کۆمەڵگە لەجیای سزادان دەسدرویژیکەر پرسیار لە جویر دڵنگ و مەوقەی دەرچگن دویەتیگ کەێد، یە چراخ ئەرا تاوانەیل بانان دەمدەێد، ئاهەنگکردن وە مانای رەدکردن سنوور کەسەیل ترەک نیەتێد، ئەوەگ رویدا ئاهەنگ نەوی بەڵکم "وەحشیگەری وەکۆمەڵ بوی"، ئەگەر سزایەیل گیچەڵکردن لە شوینەیل گشتی تون و دەسوەجی نەون وەیجویرە جادەیل بوونە شوینیگ ئەرا پەلامارداین ژنەیل.

‏ نیەکرێد باس لە ئەوزەڵکردن کلتور و شارستانی بکەین لە خود وەختەگە دویەتیگ نەتوەنێد وە ئارامی هەناس بدەێد پاراستن کەرامەت رەگەز مێ لە جادەیل پەیمانەی سەرەکییگە ئەرا مەزەنەی ئاست هووشیاری هەر نەتەوە و شاریگ، کە لە خود وەختەگە شار بەسرە وە شار ئەدەب و مێژوو ناسریاگە جی ئەوە نییە وە مدوو رەفتار کۆمەڵیگ ناوی لەشان "تونوتیژی جێندەر" بنوسرێد.

‏هەوەجەکەێد ئیمە رویوەڕوی ئەو عەقلیەتە بووسیمن کەریگە وەخوەی دەێد وە کۆمەڵ پەلامار مرۆڤیگ تەنیا بدەێد، بیدەنگیلە ئاست ئێ تاوانە، بەشداربوینە لە ئەنجامدانی.

