محمد ڕەئوف محمد/ بۆ هەموو کوردێکی خەمخۆر

بۆ هەرکوردێک دوژمن بە دوژمن و دۆست بەدۆست دەزانێت

بۆ هەرکوردێک بێباک نیەو دەزانێت بە چ دۆخێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت

سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت

سڵاوی ئازادی و ماف و شەرەف و کەرامەتتان لێبێت

بەڕێزان؛ بیرو باوەڕو ئایدۆلۆژیاتان هەرچی هەیەو، هەرچۆن بیردەکەنەوە،

ئەمڕۆ لەم ساتەوەختە هەستیارەدا ئێمە تەنها مرۆڤ و کوردین، کە وەک نەتەوەیەکی هەستیاری ناوچەکە مامەڵەمان لەگەڵدا دەکرێت، مێژوو خاک و جوغرافیاو دۆزەکەمان، نەبەدڵی دەوڵەت و نەتەوەکانی ناوچەکەیە ، نەستراتیجی قووڵە بۆ زلهێزەکان، ڕوداوەکان و هەڵوێست و گوشاریان شاهیدی ئەم ڕاستیەن با ڕێژەییش بێت حەقیقەتە، دوبارەو چەند بارەیە،

لەسەرەتای لاوازی دەوڵەتی عەباسیەوە تا ئەمڕۆ دەیان میرنشینمان دروستکردوەو هەرجارەی بەبیانویەک یەکێک لەوسێ دەسەڵات و ئیمپراتۆریەت و هێزانەی چواردەوری کورد ڕوخاندویانەو لەناویان بردوە، شەرەفنامە بخوێننەوە سەدان چیرۆکی جەرگبڕمان بۆ دەگێڕێتەوە ، سەختترینی چیرۆکەکان ئەوەیە کە گەلی ئێمە ئەگەر بەشەڕ دەرەقەتی نەهاتبن، بەدروستکردنی ناکۆکی و نیزاعی ناوخۆیی و تەماع دروستکردن و شەڕی برا کوژی پەرتیان کردوەو پاشان لەنێویان بردوە..

ئەمڕۆ وا تراژیدیاو، کارەسات و زوڵم لەسەرمان بەردەوامە، ئێمە وەک گەلێکی هەزارەها ساڵەیی بەرگەی هەموو کارەساتێکمان گرتوەو و ئێستاش بەرگە دەگرین، بەڵام ئەوەی هەمیشە شکستمان پێ دەهێنێت بریتیە لە:

یەکەم : ناکۆکی نێو خۆیی، وەک پێشەوا قازی دەفەرموێت (بەیەکتر ڕازی نەبوون و پشت لەیەکتر کردن)

گەلی کورد چەند ڕۆژێکە بۆنی ئەوەی لێ دێ یەک دەست و یەک ئامانج بێت، چەپ و ڕاست ئیسلامی و عەلمانی سۆران و بادینان ڕۆژهەلاتی و باکورو ، باشوور هەر هەموی ورک یەک سۆزی نەتەوەیی و کەرامەت پارێزی گەرم بووە ، ئەگەر بەردەوام بێت، هەنگاوێکی دیکە دەچێتە پێش، ئەگەر بەردەوام نەبێت ، بکرێتەوە بەشەڕە حیزب و شەڕە ئایدۆلۆژیا درز گەورە دەکرێت و جارێکیتر سەری خۆمان دەخۆینەوە.

دووەم : هەندێک شەڕی ئایدۆلۆژی هەیە هەرچەند لەچاو جەماوەرەکەدا

کەمەو کاریگەریی لەسەر هۆشیاری گشتی نیە ، بەڵام ئەگەر شەڕکەرەکان کۆتایی پێ نەهێنن جارێکیتر وەک جارانی مێژوو دەکرێتە ماک و هەوێنی سەرخواردن و بێ ئومێد کردنمان بۆیە ، پێویستە هەر کەسێک لەهەر ئاستێکدا هەیە ئەو جەنگە ڕاگرێت، و پێکەوە ڕووی توانا جیاوزەکانمان بکەینە ئەو کەس و هێزوو لایەنە دەرەکیانەی خەو دەبینن بە لەناوبردن و لەباربردنی ئەم فرسەتە مێژوویەی بۆمان ڕەخساوە.

سێیەم : لاوازی هۆشیاری نەتەوەیی و، هۆشیاریی سیاسی؛

نەتەوەی کورد، یان ئوممەتی کورد، یان قەوم و گەلی کورد ، یەکێکە لە ئایەتەکانی خودا لەسەر زەوی (وجعلناكم شعوبا وقبائل )، هیچ هێزێک لەمێژوودا نەیتوانیەوە ئەم ئایەتەی خودا بسڕێتەوەو و نەسخیکات، ئەم تێگەیشتنە ئاینیە خزمەت بە مانەوەو خۆڕاگری و کۆڵنەدان دەکات، ئەم تێگەیشتنە ئەگەر بەکاری بێنین بەرانبەر نەتەوەکانی دیکە لەجێگای خۆیداو، فرسەت لەکیس نەدەین دەتوانین کاتێک وەزارەتی ئەوقافی دیمەشق دەڵێت( اذ تستغيثون ربكم) ئێمەش بڵێین ( أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا) پاش ئەوەش شەڕەکە تەواو بوو ناوبژیوانەکان لەعەرەب و تورک و فارس دەڵێن ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا..) واتە ئەم دوو بەشەڕهاتوە هەردووکیان ئیماندارن ،ئیدی کەس ناتوانێت موزایەدەی دینیمان بەسەرەوە بکات.

خۆ ئیسلام و، قورئان و، دین، تاپۆی عەرەب و تورک و فارس نیە، ئەوان بە ئیسلام خۆیان گرتەوەو، خۆیان دروستکردووە، ڕەنجی گەورەش هەمیشە گەلی ئێمە داوێتی، بەڵام دڵساف و کەم تموح و خۆشباوەڕ بووین ، هەمیشە ئەوان و دەوڵەتەکانی دیکەش توانیویانە یان بمانخەڵەتێنن ، یان بەکارمانبێنن، یان زۆر بەکەم ڕازیمانکەن.

زمانی بەرانبەرەکەت ئەگەر دین بوو تۆش لەو دیندارتریت، ئەگەر دیموکراسی بوو تۆش لەو دیموکراسیتربە، ئەگەر ئاشتی بوو کورد بەدرێژایی مێژوو تەماعی نەکردوەتە خاکی هیچ کەس و شەڕی بەکەس نەفرۆشتوە، تۆ ئاشتیخوازتر بە.

هەرچی هۆشیاریی سیاسیشە زیاتر ڕوودەکاتە نوخبەی سیاسی و ڕۆشنبیرو خوێندەوارو بیرمەندەکان ، ئەمانە بەردەوام دەبێت بزانن دۆخی سیاسی نێوخۆیی و ئیقلیمی و نێودەوڵەتی و جەمسەرگیریە ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان چۆنەو، دەبێت چۆن لەهەل و مەرجە ڕەخساوەکان کەڵک

وەرگرن و، لەئاڵنکاریەکان میللەت و دۆخەکە بپارێزن و بەردەوام دراسەو لێکۆڵینەوەو توێژینەوە بکەن، بەداخەوە لەم ڕوەوە زۆر خەمساردو بێ باکین، هەمیشە دوای ڕوداوەکان بە پەلە پڕوزە کۆبونەوەی بێ پلان و دوەر لە ستراتیج دەکرێت، بەتایبەت لەسەر ئاستی نوخبەی دەسەڵاتدار، نوخبەی ڕۆشنبیرو بیرمەندیش یان دەستدەکەن بە گلەیی و بناشت یان دەڵێن ئەم حیزب و دەسەڵاتدارو حوکمڕانانەی کوردستان نە گوێ لەخۆیان دەگرن ، نە گوێ لەکەسیتر دەگرن، ڕاستیش دەکەن بەڵام ئەو بەشەی لەئەرک دەکەوێتە ئەستۆیان بە خەمساردی و بێباکی نوخبەی دەسەڵاتدار لەکۆڵیان ناکەوێت، درێژەدان بەم دۆخە ناوخۆییە سەرەخۆرەیەو ، فرسەتدانی هەمیشەییە بەدەست نەیارانەوە.

پێشبینی و پێشنیار:

شەڕەکانی ناوچەکە هەندێکیان لەکۆتاییدان، هەندێکیان لەنیوەڕێدایەو، هەندێکیان دەستپێنەکردوە، سوریاو عێراق چەقی ململانێ و یەکلاکردنەوەی بەشێک لەشەڕەکانن، هەرێمەکەی ئێمەش لەلایەک بەشێکە لە عێراق و لەلایەکیش ساحەو جوغرافیای شەڕو ململانێکان ئێمەش دەگرێتەوە، پێدەچێت ئەمریکا شەڕی ئێران یان تەسلیم بوونی ئێران بەئیرادەی ئەو لەعێراقەوە دەستپێبکاتەوە، بۆ ئەم شەڕەش مشتەری و هاوکاری هەرێمی هەیە و دواتریش پێدەچێت لە عێراقیشدا هاوکاری هەبێت، کەواتە لەهەموو حاڵەتێکدا شەڕێک یان چەند شەڕێک بەڕێوەیەو ئەمریکاش بێ نیازی پیشاندەدات بەهەر هێزێک هاوکاری نەکات، کەواتە بۆ ئەم قۆناغە زۆر هەستیارە دەبێت چی بکەین؟

پێشنیار

یەکەم :ئەم دۆخە جەماوەریە گەرمە سارد نەکرێتەوە بەهیچ جۆرە خیتابێک.

دووەم : نوخبەی ڕۆشنبیری هەموو ڕەنگ و ئایدیاکان دەست بکەن بە گفتوگۆی چڕو بەردەوام دوور لەهەموو شەڕە ئایدۆلۆژیایەک، تەنها قسەو گفتوگۆ لەسەر ئەمڕۆو ئایندەی کورد بکەن.

سێیەم : هەر ڕەخنەیەک هەبێت بەزمانی بونیاد نەرو ڕاستکردنەوەبێت.

چوارەم: پارتی و یەکێتی و هەرلایەنێک، بەشداری حکومەت دەکات، زوو دەست بجوڵێنن پەڕلەمان کاراکەن، سازان و تەنازول بۆ یەکتر بکەن ، بیانوی یەکتر ببڕن، بەرنامەی حکومەت بخەنە بەردەستی پەرلەمان، خەمی سەرەکی

ناوخۆییان نان و کەرامەتی خەڵک بێت .

پێنجەم : ئۆپۆزسیۆن زۆر لێک نزیک بن،هاوکارو پشتیوانی یەکتر بن، خەڵکیش گوێیان بۆ بگرێت بۆ ئەوەی بتوانن لەپەرلەمان و فشار لەدەسەڵات خزمەت بکەن.