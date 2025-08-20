لە رووژ جیهانی وینەگردن فۆتۆگرافی

روئیا سەعد/

"هەناێ وینە گریمن، ئیمە ئەو مەوقە هەڵنیەگریمن، ئیمە مردنی ئاشکرا کەیمن"

لە وەختیگەو ئایەم وینە هاوردەدی، لە خوەیەو توانای ئەوە دیرێد رووزگار لە شوینیگ بووسنێد، وەلێ راسیەگە لەوە سەختترە، وینە پەیمانیگ ئەرا نەمری نییە، بەڵکم بەڵگەنامەیگە ئەرا نەمان، گشت دەمچەویگ کە دووسی دیریمن، لەناو چوارچووپەی تەڵایی، تەنیا یادیگە لەناوەین ژیان و نەمان گیر هاتگە، وەیجویرە کابرایگ ژاپۆنی وەناو (ماساهيسا فوكاسی masahisa fukase ) نووڕێد وە کامیرا، کە جویر ئامرازیگ ئەرا یادەوەری خیزانی وەگەردی رەفتار نەکرد، بەڵکم ئەرا قویلی پەیوەندیەیل، و رسوای ئەو رووزگارە کەێد کە لەناوەو ئیمە دزێد، و لە زەنجیرەی ناودیاری Family (Kazoku)، خیزانەگەی تا دەیان ساڵ لە وەردەم کامیرا وسیان، لە سەرەتا وینەیل جویر هەر ئەلبوومیگ ئاسایی بوین، گشتیان وە زەردەخەنەیگەو وەڕزارەو وسیانە، وەلێ وەگەرد وەختەگەو، کورسیەیل چووڵەو بوین، و وینە خریا ناو وینە، باوگیگ کە ئیسە نیەسەی، خریەێدە ناو چوارچووپەیگ چووین، دویەتیگ چگە، تەنیا لە وینەیگ لەناو قەباڵ مەنیەسەو.

فوكاسی ئی نەهامەتیە تەنیا وەشیوە و روخسار پرسە نشان نەیا، بەڵکم هەنەکی خستە ناوی، تا یەخیگ لەبان راسیەگە بشکنێد، چماێ خوازێد بویشێد: لە پایان، تەنیا یەک وینەی داڵگ مەنەو، لە شان وینەی باوگە نیشتیە کە لەناو چوارچووپەگە نریاس، گرتەیگ زیاندار، چیرووک ژیان دویرودرویژیگ کوڵبڕەو کەێد، و دووارە پرسیارەگە تیارێدەو: ئایا وینە لە مەرگ دویرەو خەێد، یا هیلێد زویتر باێد؟.

ئەلبووم فامیلی، یایگردنیگە ئەرا هەر کەسیگ باوەڕ دیرێد کە کامیرا کەسیگ کەێدە نەمر، راسیەگە ئەوەسە کە کامیرا لە نەمان قورتارمان نیەکەێد، وەلێ خەێدە هویرمان کە ئیمە بەشیگیمن لە نەمان.