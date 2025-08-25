سایتیگ پەیوەندیدار: 59% لە عراقیەیل ئاو پاک وە وەدەسیان کەفێد

شەفەق نيوز- بەغداد

سایت World Population Review، کە تایبەتمەنە وە ئامارەیل نیشتەجییوین وت: 59% لە عراقیەیل ئاو پاک کەفێدە دەسیان نە وە بیوی کلکریاس لە ساڵ 2025.

سایتەگە لە ئاماریگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد ک ریژەی ئەو. دانیشتگەیلە لە عراق کە ئاو بنەڕەتی وەدەسیان کەفێد رەسێدە 98%، و نزیکەی 59.74% لەلییان ئاو پاکیگ وەدەسیان کەفێد وە بیوەی کلکریاس.

راپۆرتەگە وتیش: 11 دەوڵەت لە جیهان هەس مەردمیان ئاو بنەڕەتی و پاک وە تەواوەتی کەفێدە دەسیان، هنگاريا، سنگافورە، هۆنگ کۆنگ، نيوزيلەندا، کوێت، ئایيسلەندا، و جەبلتارق.

راپۆرتەگە وتیش: کوێت یەکەمە لەناو دەوڵەتەیل عەرەبی کە خەڵکەگەی وەڕیژەی 100% ئاو پاک کەفێدە دەسیان، ئیجا بەحرەین وەڕیژەی 98.9%، دویای ئەوە قەتەر 96.65%، عومان 90.85%، ئوردن 85%، فەلەستین 80%، تونس 74%، جەزائیر 70%، عراق، و لوبنان وەڕیژەی 47% کەفتە دویای لیستەگە.