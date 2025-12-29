زیرەکی دەسکرد و گەل کورد: دەرفەتیگ پیشکەفتن وە هاوردن جارانی

کەنعان حاتەم موراد- ئمڕوو جیهان روی وەرەو ئاڵشتبوینیگ ریشەیی کەێد وەگەرد زیرەکی دەسکرد، کە تەنیا لەلای دەوڵەتە گەورەیل و کۆمپانیا مەزەنەیلەو نییە، وەلێ کەفتیەسە دەس گشت گەلیگ کە توانێد ئەرا مقیەتیکردن ناسنامەی خوەی وەکاری بارێد، و ئمڕوو و بانانیگ جیاواز ئەرا خوەی ئامادە بکەێد.

گەل کورد ئمڕوو کەفتیەسە نوای دەرفەتیگ میژوویی، ئەرا وەکارهاوردن زیرەکی دەسکرد، چویر پیەڵیگ میراتی جاران و تەمای بانان وەیەکەو بوەسێد.

گشتمان زانیمن کە زوان خوەی خاسترین و ئاشکراترین ناسنامەس ئەرا هەر گەلیگ، وەلێ ئەرا گەل کورد زیاتر گرنگە، ئەرا نموونە، ئەگەر بویشیمن ئوسترالیا زوان داڵگی خوەی داشتگە، وەلێ واز لەو زوانە هاورد، و وە زوان ئینگلیزی قسیە کرد، هیچیگ لەدەسی نەچگ، و ئوسترالیا هەر ئوسترالیاس، وەلێ جیاوازیی لە کورد ئەوەیە کە ئوسترالیا خوەی کیشوەریگە، و هەر دەوڵەت بویە، ئەراوە هەوەجەی وە چشتیگ ترەک نییە تا بویینی بچەسپنێد، جویر زوان داڵگی، و هیچ هەڕەشەی لەناوبردنی نییە.

وەلێ گەل کورد، زوانەگە بویەسە دەوڵەت و سنووری، کە تا تیەێد زوان مەردمەیل لە ناوچەیل کوردنشین سنووری بوودە زوان ئەو نەتەوەیل ترەک، کە یەیش هیلێد هویریگ خاستر بکەیمن وە چارەنویس و مان و نەمان.

گەل کورد سامان گەورەیگ لە زوان و کەلتوور دیرێد، وەلێ زوانەگە وە جویراجویر زاراوەیلی هیمان زیان لە کەمی ئامادەبوین لە جیهان ئەلیکترۆنی دیرن.

لێرا، کار زیرەکی دەسکرد دیار دەێد، وە زیایکردن ئامرازەیل ئەڵگەردان، و ناسین دەنگ، و شیەوکردن دەقەیل، کە دەسمیەتی گەورەیگ دەێد لە مقیەتیکردن زوان کوردی و رەساننی ئەرا نەوەیل هاتگ.

زیرەکی دەسکرد، هەمیش ئاسوو ئەرا فێرکاری واز کەێد، کە توەنێد بەرنامەیگ دروس بکەێد ئەرا هەر کەسیگ بخوازێد لە واژەیل زاراوەیلی بفامێد، و یەیش بوودە رییگ ئەرا ئاسانکردن دروسکردن زوانیگ ستاندارد لە بانان واز کەێد.

یەیش بیجگە سوودگردن لە چین ئابووری و زانست و تەکنەلۆجیا و میژوو و میراتی.