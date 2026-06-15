‏پەروەردەی تاقیکردنەوەی زوان فەرەنسی پۆل سێ ناوەندی دویا خەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت پەروەردە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دویاخسن مادەی زوان فەڕەنسی خوەنەوارەیل پۆل سێ ناوەندی ئەرا رووژ چوارشەممەی ئایندە.

‏قسەکەر فەرمی وەزارەەگە، کەریم سەێد، لە بەیانیگ کوڵ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "تاقیکردنەوەی زوان فەرەنسی خوەنەوارەیل پۆل سێ ناوەندی خریارە رووژ چوارشەممە بڕوار 17 حوزەیران/ 2026 لەجیاتی رووژ سێشەممە 16 حوزەیران".

‏وتیش؛ "بڕیارەگە وە وەرچەوگردن وادەی تاقیکردنەوەگە وەگەرد پشووی فەرمی رووژ سوو سێشەممەو هات".

‏لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو، ئەمینداریەتی گشتی ئەنجومەن وەزیرەیل، بڕیاردا وە پشووی سوو سێشەممە یەک موحەرەم.

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