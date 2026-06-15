پەروەردەی تاقیکردنەوەی زوان فەرەنسی پۆل سێ ناوەندی دویا خەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزارەت پەروەردە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دویاخسن مادەی زوان فەڕەنسی خوەنەوارەیل پۆل سێ ناوەندی ئەرا رووژ چوارشەممەی ئایندە.
قسەکەر فەرمی وەزارەەگە، کەریم سەێد، لە بەیانیگ کوڵ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "تاقیکردنەوەی زوان فەرەنسی خوەنەوارەیل پۆل سێ ناوەندی خریارە رووژ چوارشەممە بڕوار 17 حوزەیران/ 2026 لەجیاتی رووژ سێشەممە 16 حوزەیران".
وتیش؛ "بڕیارەگە وە وەرچەوگردن وادەی تاقیکردنەوەگە وەگەرد پشووی فەرمی رووژ سوو سێشەممەو هات".
لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو، ئەمینداریەتی گشتی ئەنجومەن وەزیرەیل، بڕیاردا وە پشووی سوو سێشەممە یەک موحەرەم.