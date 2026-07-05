‏ئیران و قەتەر دەسکەنە بازرگانی دەریایی لەدویای 5 مانگ لە وسیانی

‏شەفەق نیوز - دەوحە

‏عەباس عەبدولخانی، نوێنەر بازرگانی ئیران لە دەوحە، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان جموجویڵ بازرگانی دەریایی ناوەین ئیران و قەتەر، دویای وسیان نزیکەی پەنچج مانگ، دەس وەپی کردگە و یەیش نیشانەی رەسین جموجویل بازرگانی ناوەین هەردوگ وڵاتە.

‏میدیایەیل ئیران لە زوان عەبدولخانی وتن: جموجویل بارهەڵگردن لە بەندەر "بەندر دێر" ئیرانی و بەندەر "رویس"ی قەتەر، دویای هەماهەنگی ناوەین باڵوێزخانەی ئیران لە دەوحە و دەسەڵاتدارەیل قەتەری دەس وەپی کردگە.

‏دەسوەپیکردن جموجویل دەریاییەگە دویای ئەو رێککەفتن وەختانەیە هاتگە کە مانگ گوزەشتە ناوەین تەهران و واشنتۆن کریا، و لەناو هاتگە جەنگ ناوەین هەردوگ لا دویای چوار مانگ بەسێد و جموجویل کەشتیەیل لە کەنداو گلەوبخوەێد ئەرا جویر جاران، هەرچەن وەردەوەردە لەبان چۆنیەتی هاتن و چگن ناو کەنداو هێمان مەنییە.

‏