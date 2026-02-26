خولیگ نوو لە دانوسەنین ئەتۆمی ناوەین ئەمریکا و ئیران لە جنێف دەسوەپیکرد
شەفەق نیوز - جنێف
ئمڕوو پەنجشەممە، دەسکریا وە وول نوویگ لە دانوسەنین ناوەین ئیران و وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا وە ئامانج چارەسەرکردن گیچەڵەیل درویژە وەخت بان بەرنامەی ئەتۆمی تەهران، و نواگیریکردن لە پەلامار سەربازی ئەمریکا وەبان ئیران دویای ئەوەگ واشنتن هێز فرەیگ لەناوچەگە گردەوکردیە.
هەردووگ وڵات دەسکردن وە گفتوگویەیل ئی مانگەیان وە هیوای کۆتایی هاوردن وە قەیرانە ەردەوامەیل لەباوەت بەرنامەی ئەتۆمی کە واشنتۆن و وڵاتەیل خوەرئاوای ترەک و ئیسرائیل پشت وەپی بەسن وە ئامانج دروسکردن چەک ئەتۆمی، کە تەهران رەدیکەێد.
وەرپرسیگ ئەمریکی، وەپای ئاژانس "رویتەرز" راگەیان "ستیڤ ویتکۆف، نێردەی تایوەت سەرۆک ئەمریکا و جارید کۆشنەر، زاوای دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، بەشداریی ئەو گفتوگوو ناڕاستەوخوەیە کەن کە وەرد عەباس عەراقچی، وەزیر دەیشت ئێران وەڕیوەچوود."
ئی خوول لە گفتوگویەیل لە دویای ئەو کووبوینەوە تێد کە هەفتەی وەرین لە جنێف، وە ناوەندگێری بەدر ئەلبوسەیدی، وەزیر دەێشت شانشین عومان ئەنجامدریا.