‏خولیگ نوو لە دانوسەنین ئەتۆمی ناوەین ئەمریکا و ئیران لە جنێف دەسوەپیکرد

‏شەفەق نیوز - جنێف

‏ئمڕوو پەنجشەممە، دەسکریا وە وول نوویگ لە دانوسەنین ناوەین ئیران و وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا وە ئامانج چارەسەرکردن گیچەڵەیل درویژە وەخت بان بەرنامەی ئەتۆمی تەهران، و نواگیریکردن لە پەلامار سەربازی ئەمریکا وەبان ئیران دویای ئەوەگ واشنتن هێز فرەیگ لەناوچەگە گردەوکردیە.

‏هەردووگ وڵات دەسکردن وە گفتوگویەیل ئی مانگەیان وە هیوای کۆتایی هاوردن وە قەیرانە ەردەوامەیل لەباوەت بەرنامەی ئەتۆمی کە واشنتۆن و وڵاتەیل خوەرئاوای ترەک و ئیسرائیل پشت وەپی بەسن وە ئامانج دروسکردن چەک ئەتۆمی، کە تەهران رەدیکەێد.

‏وەرپرسیگ ئەمریکی، وەپای ئاژانس "رویتەرز" راگەیان "ستیڤ ویتکۆف، نێردەی تایوەت سەرۆک ئەمریکا و جارید کۆشنەر، زاوای دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، بەشداریی ئەو گفتوگوو ناڕاستەوخوەیە کەن کە وەرد عەباس عەراقچی، وەزیر دەیشت ئێران وەڕیوەچوود."

‏ئی خوول لە گفتوگویەیل لە دویای ئەو کووبوینەوە تێد کە هەفتەی وەرین لە جنێف، وە ناوەندگێری بەدر ئەلبوسەیدی، وەزیر دەێشت شانشین عومان ئەنجامدریا.

