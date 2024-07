هاتی GTA بکرێدە فلیمیگ سینەمایی؟

شەفەق نیوز/ وەڕێوەبەر وەرین کۆمپانیای رۆکستار ئاشکەرایکرد، لە گوزەشتە هویرەو لەوەکردیە فلیمیگ سینەمایی دەربارەی ڤیدیۆگەیم GTA دروس بکرێد، باوجی رەدکریا.

دان هاوسەر، هاودامەزرێنەر و وەڕێوەبەر وەرین کۆمپانیای رۆکستار لە دیداریگ وەگەرد ماڵپەڕ "ئانکلەر" راگەیان، "لە گوزەشتە هویرەو لەوەکردیمن ئەو ڤیدیۆگەیمە وەهێزە بکەین وە فیلمیگ سینەمایی، باوجی دویایی لەوەر ترس نەتوەنستیمن درویژە وەپی بیەین و واز لەلی هاوردیمن".

باس لەویەشکرد، رخیان لە کوالێتی فیلم و چیرۆکەگەی بوی، و نەتوەنستنە پویلیگ خەیاڵی خەرجبکەن و دویاییش ناوبانگ کۆمپانیا و ڤیدیۆگەیمەگەش لە ناو بچوود.

وتیش، "هاتێ لە ئایندە یە روی بەێد، هەر جویر چوین ئەرا Last of us و چەندین ڤیدیۆگەیم تر کریا، باوجی گیچەڵەگە تەنیا ئەوەسانێ نویسەرەیل نیەتوەنن وەشیوەیگ رێکخریاگ کارەکتەرەیل بناسنن بخەنیانە ناو سیناریۆیگ وەهێز".