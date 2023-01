مردن ئەکتەر ئەمریکی ئیریل بوین

شەفەق نیوز/ ئیریل بوین ئەکتەر و ناوبانگ ئەمریکی، لە تەمەن ٨٢ ساڵە دویاکووچی کرد، و ئاشکرای هووکارەیل مردنی نەکریا.

خانەوادەی بوین ئەرا سایت TMZ وتن: لە مانگەیل دویایین ژیانی زیان لە شیرپەنجەی سویە داشتگە، ک لە پاییز ٢٠٢٢ ئەو بیمارییە دیاری کریا.

ئیریل بوین لە ٨ ئاب ١٩٤١ لە شار نیویۆرک لەداڵگبویە، و لە ساڵ ١٩٧٠ خانمە ئەكتەر کارۆل مین خوازیە، ک لە ساڵ ٢٠٠١ مردیە، تا ئیجا ژنیگ وەناو کاتی بخوازێد، و یەک دویەت ووو نەوە دیرێد.

بوین وە رۆڵ پزشک دەروینی وەناو پیتەر سیلبرمان لە فیلم The Terminator (198 ناودیار بوی، و لە چەن فیلمیگ بەشدار بویە جویر: Terminator 2، وTerminator 3، و Judgment Day، و Rise of the Machines، و My Stepmother Is an Alien، وBaywatch، و Santa Barbara، و The Odd Couple 2.

