«شوان عەتووف» وەگەرد چوار فیلم، دە فستیواڵ «دهووک»

«شوان عەتووف» سینماوان ناسریاگ هەرێم کوردستان وەگەرد چوار فیلم سینەمایی دە چەن بەش هماڵدارانە و بێ‌هماڵانە دە هەشتمین دەوره‌ی جەژنواره‌ێ ناودەوڵەتی فیلم «دهووک» چالاکوانی وەرچە‌م‌‌‌گرێ دیرێ.

«شوان» دە چوار فیلم "بێ‌‌نێشتمان Landless" هن توورەج ئەسڵانی دە بەش هماڵانەێ "سينەماي کوردی"، فیلم سینمایی "ئه‌زموون/ The Exam" هن «شەوکەت ئەمین کوورکی» ک فیلم گۆشنانەێ جەشنواره‌گەسە، فیلم سینەمایی "سفر نۆ /09/ Zero Nine" هن "بەختیار فەتاح" دە بەش «پانورامای سینەمای کوردستان» ئوو فیلم سینەمایی "خاک گوڵوپێس Dirty Landls" لە «ئاڵا هوشیار» ک دە بەش هماڵدارانەێ "سينەمای کوردی" دە هەشتمین دەوره‌ێ جەشنواره‌ێ ناودەوڵەتی فیلم "دهووک/ Duhok" ددرێگە نیشان، وازی کردگە.

ئی فستیواڵە ک ئمساڵ وە یاد "یۆڵماز گۆنای"، دە 15 تا 22 نوامبر 2021 ئوو دە ساڵونەێ «کونگره» زانکۆ دهووک و سێ ساڵون سینەمایی سەنتەر «مازی مۆڵ» دنرێ دە بەش دیرێ؛ یەکێ وە هماڵدارەکی دە نام‌بەین سینەماوانەێل کورد یەکێگیش ک بێ‌هماڵانەسە هن فیلم‌وانەێل جەهانی.

ئی جارە ئەڕا سێیم گل دبێ ک «شوان عەتووف» دە ئی فستیواڵە بەشدارەو دبێ.