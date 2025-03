ترەیلەر وەرز دویەم The last of us بڵاوکریا

شەفەق نیوز/ کەناڵ HBO ئەرا یەکەمجار ترەیلەر وەرز دویەم زنجیرەی "The Last of Us" بڵاوکرد و بڕیارە لە ١٣ نیسان پەخشبکرێد

لە ناو زنجیرەگە هەریەک لە ئەکتەرەیل ، پێدرۆ پاسکال، رامسی، لونا، دیڤەر، مێرسید و مازینۆ دەرکەفتن و لە وەرز دویەم رۆڵ دوینن.

زنجیرەی "The Last of Us" لەبان بنەمای بازیەیل ڤیدیۆییەیل Naughty Dogوە هەمان ناو دروسکریایە، کە وەلایەن Druckmannنویسریایە و دراوردن ئەرای کریاس، زنجیرەگە وە هاوبەشی وەگەرد کۆمپانیای سۆنی پیکچەرز، پلەیستەیشن پرۆداکشنز، وۆرد گەیمز، مایتی مینت و ناتی دۆگ بەرهەم هاوریاس.