بەش شەشەم زنجیرە فیلم "Final Destination" بڵاوبوود

شەفەق نیوز/ دویای ردبوین 13 ساڵ لە بڵاوکردن بەش پەنجەم Final Destination، بەش شەشەمەگەی تێرێدە بەرهەم هاوردن.

وەپای زانیاریەیل " digital spy" بڕیارە بەش شەشەم Final Destination وە ناو "Bloodlines" لە ساڵ ٢٠٢٥ نمایش بکرێد، هاوکات وەرد ساڵ یاد بڵاوبوین یەکەم بەش زنجیرە فیلمەگە.

فیلمەگە لە دەرهێنان زاک لیبۆڤسکی و ئادەم بییە، وەلایەن لۆری ئیڤانس تایلۆر و فیلم Ready or Not’s Guy Busick نویسریاگە، لەسەر بنەمای سیناریۆی جۆن واتسە کە دەرهێنەر فیلم "Spider-Man: No Way Home"ە.

هەرچەن هویردەکاری بان فلیمەگە بڵاونەکریاس باوجی بەرهەمهێنەرەیل دیاریکردنە چیرۆک بەش شەش زنجیرە فلیمەگە جیاوازە لەبەشەیل ترەک باوجی لە چیرۆک باوەتە سەرەکیەکەیش دویرەو نیەکەفێد.