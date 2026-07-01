ئمڕوو و سوو.. چوار بازی چەوەڕیکریاگ لە خول 32 مۆندیال 2026

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

بازیەیل خول 32 لە پاڵەوانێتی جام جەهانی 2026 وەردەوامە؛ کە ئمڕوو چوارشەممە، یاریگایەیل ئەمریکی دوو بازی وەخویان دوینن، یەکەمین ئینگلتەرا وەگەرد کۆمار کۆنگۆی دیموکراتی گردەو کەێد، و لە دویەمین بەلجیکا وەگەرد سەنیگال رۊوەڕۊ بوود، لە وەختیگ ئیوارەی سوو پەنجشەممە، بازیەیل ئی خولە کووتایی وەپی تیەێد وە هەردوگ بازی ویلایەتە یەکگرتگەیل وەگەرد بۆسنە و هەرسک، و ئیسپانیا وەگەرد نەمسا، لە ململانێیگ سەخت لەبان بلیتەیل رەدبوین ئەرا خول هەشتەم.

لە هویردەکاری بازیەیل، ئمڕوو لە سەعات هەفت ئیوارە وە وەخت بەغدا، هەڵوژاردەی ئینگلیزی وەگەرد هاوتا کۆنگۆییەگەی لە یاریگای "مێرسیدس بێنز" لە شار ئەتلانتا رۊوەڕۊ بوود، و هەڵوژاردەی ئینگلیزی دۊای چگنی ئەرا سەرداری کۆمەڵەی دوانزەهەم سەرکەفتۊ، لە وەختیگ هەڵوژاردەی کۆمار کۆنگۆی دیموکراتی شۊن خوەی لەناو خاسترین هەڵوژاردەیل کە پلەی سێیەم هاوردنە لە کۆمەڵەی یانزەهەم مسۆگەر کرد.

رێک لە سەعات یانزەی شەو وە وەخت بەغدا، هەردوگ هەڵوژاردەی بەلجیکا و سەنیگال لە یاریگای "بانک ئۆف ئەمریکا" لە شار شارلۆت وەرد یەک بازی کەن، و بەلجیکا سەرکەفت ئەرا ئی خولە دۊای چگنی ئەرا سەرداری کۆمەڵەگەی وە گردەوکردن پەنج خاڵ لە دوو یەکسانبۊن لە وەرانوەر میسر و ئیران و سەرکەفتنیگ گەورە لەبان نیوزلەندا لە بازی کووتایی، وەلی سەنیگال، رەسیە ئی خولە جویر یەکیگ لە خاسترین سێیەمەیل، دۊای تاکە سەرکەفتنی لە کۆمەڵەی نۆهەم لەبان عراق وە پەنج گۆڵ پاک.

جووس و خرووشەگە وەردەوام بوود کە شەوەکی سوو پەنجشەممە لە سەعات سێی شەوەکی وە وەخت بەغدا، هەڵوژاردەی ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا (میواندار) رۊوەڕۊ هاوتا بۆسنییەگەی بوود لە یاریگای "لیڤی" لە سانتا کلارا لە ویلایەت کالیفۆرنیا. ئەمریکییەیل تەقەلا دەن سوود لە هەردوگ هوکار زەوی و جەماوەر بگرن ئەرا وەردەوامبۊن لە رێڕەوەگە، لە وەختیگ بۆسنە و هەرسک خوازێد سوپرایزیگ نوو بتەقنێدەو دۊای سەرکەفتن جیاوازەی لە کۆمەڵەی شەشەم وە یەکسانبۊنیگ وەگەرد کەنەدا (1-1) و شکستیگ لە وەرانوەر سویسرا (4-1) و سەرکەفتنیگ یەکلاییکەر لەبان قەتەر (3-1).

لە کووتایی، شەو سوو پەنجشەممە لە سەعات دەی شەو وە وەخت بەغدای پایتەخت عراق، ئیسپانیا وەگەرد نەمسا لە یاریگای "هارد رۆک" لە میامی رۊوەڕۊ بوود، لە بازییگ ئەوروپی پەتی، کە ماتادۆر ئیسپانی وە سەرداریکردن کۆمەڵەی هەشتەم وە هەفت خاڵ سەرکەفت، لە وەختیگ نەمسا جویر هاوەڵ (دویەم) کۆمەڵەی دەهەم وە چوار خاڵ سەرکەفت.