مێسی یادەیل مۆندیال تیەرێدەو وەرجە شەشەمین بەشداریکردن میژوویی خوەی
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
ئەسارەی ئەرجەنتینی لیۆنێل مێسی، کاپتن تیم ئینتەر میامی ئەمریکی، بڵاوکریاییگ تایبەت وەگەرد چەودیارەیلی بەش کرد وەرجە چگن ئەرا ناو شەشەمین بەشداریکردن خوەی لە کووتاییەیل جام جەهانی، لە دەسکەفتیگ بی وینە ک ئەرا میژوویگ پڕ لە دەسکەفتن زیای کریەێد.
بڕیارە هەڵوژاردەی ئەرجەنتین، هەڵگر نازناو چاپ گوزەشتە، ریڕەو خوەی لە جام جەهانی 2026 وە رویوەڕویبوینیگ چەوەڕیکریاگ لەوەرانوەر هەڵوژاردەی جەزائیر رووژ چوارشەممەی ئایندە، لە یاریگای کانساس سیتی، لەناو کێبەرکێیەیل کۆمەڵەی دەهەم واز بکەێد.
مێسی، ک تەمەنی رەسیەسە 38 ساڵ، لەڕی هەژمار فەرمی خوەی لەبان پلاتفۆرم ئینستاگرام، بڕیگ وینە بڵاو کرد ک بەشداریکردنەیل پەنجانەی وەرین خوەی لە جام جەهانی چەسپنێد، وەگەرد وینەی فەرمی خوەی ک تایبەتە وە چاپ 2026.
سەرکردەی تانگۆ ئی دەسەواژە وەگەرد وینەیلە دانا: "لە 2006 تا 2026"، ک تووپیگ پای ها ناوڕاسی، لە پەیامیگ ک شەپوولیگ فراوان لە کاردانەوە دروس کرد و یادەیل میژوو مۆندیالی دریژ خوەی هاوردەو.
مێسی دەرکەفتن یەکەم خوەی لە جام جەهانی لە چاپ ئەڵمانیا 2006 توومار کردۊد، وەرجە ئەوەگ بەشداری لە باشوور ئەفریقا 2010، و بەڕازیل 2014 بکەێد ک لەناوی رەسیە بازی کووتایی، دۊاتر رووسیا 2018، تا رەسیە قەتەر 2022 ک لەناوی نازناو جەهانی ئەرا سێیەمین جار لە میژوو ئەرجەنتین وەرگرد.
مۆندیال 2026، ک لە ویلایەتە یەکگرتگەیل و مەکسیک و کەنەدا وەڕیەو چوود، جۊر شەشەمین بەشداریکردن لە میژوو مێسی لە جام جەهانی هەژمار کریەێد، ئەرا ئەوە ک وەگەرد یە شمارەیگ پەیمانەیی میژوویی یەکسان بکەێد ک وەگەرد گۆڵپارێز مەکسیکی گیلێرمۆ ئۆچوا و ئەسارەی پورتوگالی کریستیانۆ رۆناڵدۆ بەشداری لەناوی کەێد.