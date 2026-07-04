لێکۆڵینەوەیگ زانستی رییگ نوو ئەرا وازهاوردن لە جگارەکیشان ئاشکرا کەێد

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

رووژنامەی "لینتا.رو"ی رووسی لە زانایەیل زانکۆی ئەدیلاید ی ئۆسترالییەو وتیە کە یەکیگ لە گرنگترین مدووەیل ئەرا وازهاوردن لە جگارە و کەمەوکردن ئارەزوو فرە ئەرا کیشانی، ئەنجامداین چالاکی وەرزشییە وە شیوەیگ رێک و پێک.

رووژنامەگە وت کە لێکۆڵەرەیل وەدویاچگن ئەرا دەرئەنجامەیل 59 لێکۆڵینەوەی پەیوەندیدار وە وەرزش و کاریگەریی لەبان ئاڵوودەبۊن وە جگارە ئەنجام دانە، کە زیاتر لە 9000 کەس گردیەسە خوەی، و هەڵسەنگاندن ئەرا کاریگەری هەر یەک لە راهێنانە وەرزشییە تاکەکەسییەیل و بەرنامە وەرزشییە دریژماوەیل کردنە لەبان وازهاوردن لە جگارەکیشان، و لەبان تونی ئارەزوو کیشان جگارە، و نیشانەیل کەمەوبوین دۊای وازهاوردن لە جگارەکیشان.

ئەو لێکۆڵینەوەیلە دیاری کردنە کە ئەو کەسەیلە کە وە رێک و پێکی وەرزش کەن، ئەگەر وازهاوردنیان بە یەکجاری لە جگارەکیشان وە ریژەی 15% بەرزتر بۊە، و ئەگەر وازهاوردن لە کیشانی ئەرا ماوەی لای کەم هەفت رووژ لەشۊن یەک وە ریژەی 21% بەرزتر بۊە.

لێکۆڵینەوەیل نیشان دانە کە ئەو کەسەیلە وەرزش کەن، ریژەی کیشان رووژانەیان وە بڕ دوو جگارە کەمەو کردنە، و تەنانەت تەنیا یەک دانیشتن لە راهێنان بەشدار بۊە لە کەمەوکردن ئارەزوو فرە ئەرا کیشان جگارە ئەرا ماوەی نزیکەی 30 خولەک دۊای کووتاییهاتنی.

وەپای قسەی لێکۆڵەرەیل، نەبایەس راهێنانە لەشیەیل بونە جیگر ئەرا رییل چەسپیاگ ئەرا وازهاوردن لە جگارەکیشان جویر چارەسەر وە دەرمان و سەڵاکارییە پسپۆڕییەیل، وەلی دۊر نییە بوودە زیادکردنیگ سادە و دەسخستن ئاسان کە دەسمیەتی دەێد لە رەدکردن سەختترین مەوقەیل لە ماوەی تەقەلای وازهاوردن لە جگارەکیشان.