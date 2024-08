لە زیایکردنیگ ئاشکەرا.. ئەو "کڵاوە" کە لەفلیمیگ ئەمریکی دەرکەفت وە زیاتر لە نیم ملیۆن دۆلار فرووشیا

شەفەق نیوز/ لە شار لۆس ئەنجلوس ئەمریکا مەزادیگ ئاشکەرا رێکخریا وە فروشتن کڵاویگ کە وەناوبانگترین کڵاوە کە تا ئیسە لە فلیم سینەمایی دەرکەفتێ بوود وە بڕیگ پەیمانی کە رەسیە 630 هەزار دۆلار.

کڵاوە وەناوبانگەگەی "فیدورا" کە دین فیراندینی لەسەری کردبوی لە جیاتی بازیکەر ئەمریکی هاریسون فورد لە فلیم Indiana Jones and the Temple of Doom أو "ئیندیانا جۆنز و پەرستگای مەرگ" کە لە ساڵ 1984 لە هولیوود بەرهەم هاوریاس.

کڵاوەگە وەلایەن کمپانیای Herbert Johnson Hat Company بەرهەمهاوریاس کە وە فۆم و پیت یەکەم ناو ئیندیانا جونزا رەنگین کریاس، کە بەشیگ بوی لە کۆمەڵە کەسایەتیل فیراندینی کە لەساڵ پارەکە کووچ دویایی کرد.