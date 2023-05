شەفەق نیوز/ لێکۆڵەرەیل بەریتانیا جویریگ نوو لە پەپوولە پەیاکردنە و ناوی نەن"سورون"، پەپوولەگە رەنگی پڕتەقالیە و چەن لەکەی تۆخیگ لەبان باڵەیلی هەس، ناوەگەییش لە یەکیگ لە کارەکتەرەیل فلیم "The Lord of the Rings" وەرگیریاگە.

پەیاکردن ئئ جویر پەپوولە ناوازە زیاتر لە 10 ساڵ وەپیچگە ک لە نیوان 400 جویر توەنریاگە پەیابکریەد.