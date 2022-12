فيلم "Avatar: The Way of Water" پەنجەمین فرووشتن وە ٥٦ مەلیۆن دۆلار لە ساڵ ٢٠٢٢ کەفێدە دەسی

شەفەق نیوز/ فیلم "Avatar: The Way of Water" لە بەرهەم کۆمپانیای "ديزنی" و دەرهێنان جەیمس کامیرۆن، نزیکەی ٥٦ مەلیۆن دۆلار لە دویەم پشوو کۆتایی هەفتە لە سینەمایل وەدەس هاورد، ک ٥٨٪ لە سەرتای نمایشکردنی کەمترە.

داوەزین لە فرووشتن تکیتەیل ئەرا زنجیرە فیلمە بڵاوەیەیل کار باویگە، ک فرەیان وە ئاست ٥٠٪ داوەزین وەخوەیان دوینن.

هەمیش وەی پەیمانە ک وەناو داوەزین دویەم هەفتە ناسیاگە وەکار تیەێد، جویر نشانەیگ ئەرا تەمەن درویژی فیلمەگە لەلای پەنجرەیل تکیت.

مەزەنە کریاگە ئەو فیلمەیلە ک داهاتەیلیان لە دویەم هەفتە لە ٥٠٪ داوەزێد ماوەیگ فرەتر لە فرووشتن تکیتەیل بیاشتان، لەوەختیگ ئەو فیلمەیلە ک داوەزین هەفتەی دویەمیان رەسێدە ٧٠٪ وەزوی بازاڕیان زویتر نەمینێد.

پسپۆڕەیل پەنجرەیل تکیت نووڕین هاتێ کەشوهەوای سەرد زمسان و گەردەلویل و زقوم لە پشوو کۆتایی هەفتە لە جەژن زایینی بیلێد تکیتەیل کەم بفرووشیەن.

وەگەرد ئەوەیش، فرووشتن تکیت ناودەوڵەتی ئەگەر داوەزین هەفتەی دویەم لە بازاڕەیل دەیشت ئەمریکا و کەنەدا رەسیە ٤٣.٩٪ مەزنە هەس ئەو فیلمە گەشە بکەێد.

مەزەنە بوی فیلم "Avatar: The Way of Water" لەلای کەمەو ٧٠٪ لە فرووشتن تکیتەیل لە فرووشتن ناودەوڵەتی وەدەس بارێد، ک خود نرخ رووژ یەکشەممەس، وەگورەی تووڕ "CNBC".

فیلم "The Way of Water" لە وەخت دەرچگنی لە ١٦ی دیسەمبەر نزیکەی ٨٥٥ مەلیۆن دۆلار لە فرووشتن تکیتەیل جەهانی وەدەس هاورد، کە٢٥٤ مەلیۆن دۆلاری ناوخوەیی بوی، و ٦٠١ مەلیۆن دۆلاری لە بازاڕەیل ناودەوڵەتی بوی.

لەی مەوقە، ئەو فیلمە وە پەنجەمین خاوەن بەرزترین داهاتەیل لە ساڵ ٢٠٢٢ دریەێدە قەڵەم.