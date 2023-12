فلیمەیلیگ تایبەت وە سەرساڵ

شەفەق نیوز/ هاتێ گشتمان یادگاری وەرد چەن فلیم یان ئەنیمەیشنیگ بیاشتویمن چیرووکەیلیان تایوەت بوون وە سەرساڵ.

ناودیارترین فیلم تایبەت وە شەو سەر ساڵ، فیلم "Home Alone”ـە، یەکیگتر لە و فلیمە ئەنیمەیشنە "The polar express"ـە و باس لە کوڕیگ کەێد لەشەو سەرساڵ وە قەتار گەشت ئەرا جەمسەر باکوور کەێد.

گرنگترین ئەو فلیمەیلە باس لە سەرساڵ کەن بریتین لە:

Home Alone 1-2

The polar express

Jingle all the way

Elf

The grinch

Love Actually

The Holiday

A Christmas Carol