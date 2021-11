شاژن بەریتانیا؛ هێمان گەنجم

شەفەق نیوز/ شاژن ئەلیزابێزی شاژن یەكەم بەریتانیا هەرچەن تەمەنی رەسیە (95) ساڵ، و لە چەن مانگ ئایندە یاد هەفتا ساڵە شاژنیەتی کەێد، وتیش: ك خوەی وە پیر نێزانێد و ئۊشێد: هێمان گەنجم، ئەرا چە ئی ناونازاریە وەپیم دەێن؟.

شاژن خەڵاتەگەی گۆڤار ئۆڵدی (The Oldie) ی وڵاتەگەی ڕەتكرد ك ساڵانە ناونازاری « پیر جیهان (Oldie of the Year) وەخشنە کەسەێل ناودار وەتەمەن و شایستەو لێهاتگ، وەرجە یە ئی ناونازاریە وەخشیا (جۆن مێجەر) سەرۆک وەزیرەیل وەرین داڵگ شا (فلیپ) هاوسەر شاژن و شمارەێگ لەوانە ك خەڵات نۆبڵ و ئۆسكار دیرن.

سەرنوسەر گۆڤارەگە ئەرا میدیایەێل ئاشكەرا کرد، كە شاژن لە ڕێ راوێژكارێگیەو نامەی رەنگینیگ و پڕ لە سووز وخوەشەویستی ئەرایان کل کردگەخ و دۆمای سوپاس و پێزانین داوای وەخشین كردیە لە وەرگردن ئەو خەڵاتە، چۊینكە ناونازاریەگە وەدڵی نیە، ئەو خوەی وەگەنج زانێد و تەندروسی خاسە.