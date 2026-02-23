سوودەیل زانستی رووژیگردن ئەرا دیرخسن پیری
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
توێژینەوە نووەیل نیشان دەن مانگ رەمەزان گەورەترین دەرفەتە ئەڕا نووەوکردن خانەیل لەش و دیرخسن نیشانەیل پیری.
وەگورەی باوەتیگ لە ماڵپەڕ "خليج تايمز" بڵاو بویە، پزیشکەیل پسپۆڕ ئویشن وەرووژیبوین دەسەی وەرگری لەش وەهێز کەێد و جویر سیستمەیل خوەراکی قایم نییە، بەڵکم لەش فێره کەێد کە وە ژیرییەو وەگەرد وزە (energy) مامەڵە بکەێد.
گرنگترین سوودەیل زانستی رووژی ئەڕا رویوەروی بوین وەگەرد پیری:
ئاڵشتکاری لە سەرچەوەی وزە: لەش لە جیای شەکر، دەس کەێد وە سزانن ئەو چەورییەیلە ک کووەو بوینە، یەیش بوودە هووکار کەمەوکردن هەوکردن (inflammation) لە لەش.
پاکسازی خانەیی (Autophagy): لە وەخت رووژگ، لەش خانەیل پیر و خراوبویەیل لادەێد و خانەێ نوو و چالاک خەێدە شوینیان.
ڕێکخسن تەندروستی گشتی: ئاست شەکر و کۆلیستڕۆڵ خەێدە ناو رێژەی سروشتی و یەیش دڵ و ماسیڵچەیل وەهێز کەێد و لە پیری بایۆلۆژی دویرەومانەو خەێد .