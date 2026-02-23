‏سوودەیل زانستی رووژیگردن ئەرا دیرخسن پیری

‏سوودەیل زانستی رووژیگردن ئەرا دیرخسن پیری
2026-02-23T14:07:42+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏توێژینەوە نووەیل نیشان دەن  مانگ رەمەزان گەورەترین دەرفەتە ئەڕا نووەوکردن خانەیل لەش و دیرخسن نیشانەیل پیری.

‏ وەگورەی باوەتیگ  لە ماڵپەڕ "خليج تايمز" بڵاو بویە، پزیشکەیل پسپۆڕ ئویشن وەرووژیبوین  دەسەی وەرگری لەش وەهێز کەێد و جویر سیستمەیل خوەراکی قایم نییە، بەڵکم لەش فێره‌ کەێد کە وە ژیرییەو وەگەرد وزە (energy) مامەڵە بکەێد.

‏گرنگترین سوودەیل زانستی رووژی ئەڕا رویوەروی بوین وەگەرد پیری: 

‏ئاڵشتکاری لە سەرچەوەی وزە: لەش لە جیای شەکر، دەس کەێد وە سزانن ئەو چەورییەیلە ک کووەو بوینە، یەیش بوودە هووکار کەمەوکردن هەوکردن (inflammation) لە لەش.

‏پاکسازی خانەیی (Autophagy): لە وەخت رووژگ، لەش خانەیل پیر و خراوبویەیل لادەێد و خانەێ نوو و چالاک خەێدە شوینیان.

‏ڕێکخسن تەندروستی گشتی: ئاست شەکر و کۆلیستڕۆڵ خەێدە ناو رێژەی سروشتی و یەیش دڵ و ماسیڵچەیل وەهێز کەێد و لە پیری بایۆلۆژی دویرەومانەو خەێد .

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon