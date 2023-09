شەفەق نیوز/ زەعفەران رووەکیگە کە لەناو ئاش و رەنگکردن شیرینی و بەهارات خواردن وەکارتێد بیجگە لە رەنگە جوانەگەی تام و بوون خوەشیگ وەخشێدە خواردن.

رووەک زەعفەران چەندین سوود تندروسی دیرێد کە ماڵپەڕ " The World is One News" چەن سوودیگ گرنگ زەعفەران ئاشکەراکردیە کە بریتین لە:

١. مقیەتی خانەیل لەش کەێد.

٢. رویوەری شێرپەنجەی قۆڵۆن بوود.

٣. دەسمیەتیدەرە لە داوەزانن کيش.

٤. ژان سوڕ مانگانە کەمەوکەێد.

٥. دەسمیەتی خاسترکردن بار دەروینی دەێد.