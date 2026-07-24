"رۆبۆتەیل ئایمی" شوین لە مەردم تەنگەو کەن لەبان کارەیل لە کارگەیل جیهان

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

کۆمپانیایلیگ جویر "Figure" و "Apptronik" و "NEURA Robotics"، لەبان کۆمپانیایل چینی جویر "Agibot" و "UBTECH" و "Unitree"، چگنەسە رکابەری دروسکردن رۆبۆتەیل ڕایمی، کە کار لەبان وەرەونوابردن نەوەیگ نوو لە ئامێرەیل کەن کە توانای جویلەی و یایگردن و جیوەجیکردن ئەرکەیل فرەیگ هەن.

راپورتەیل نشان دا کە وەگەرد پیشکەفتن گەورە لە توانایەیل هووش دەسکرد و جویلە، شارەزایەیل کەرتەگە دوینن کە وەربەس سەرەکی لە وەرانوەر بڵاوبۊن رۆبۆتەیل ئایمی توانایا نیە ئەرا ئەنجامدان ئەرکەیل، بەڵکم دڵنیاکەرن لە بیوەیی لە وەخت کارکردن لە نزیک ئایەم.

تا ئیسە پەیمانەیل بیوەیی تایبەت وە ئی جۊرە لە رۆبۆتەیل تەواو نییە، کە یەیش نیگەرانی لەلای کۆمپانیایل بیمە و لایەنە ڕێکخستنییەیل دروس کەێد، و لەوەر ئی هوکارە فرەی رۆبۆتەیل ئایمی ئیرنگە لە ناوچەیل جیاجیا لەناو کارگەیل یا لە پشت وەربەسەیل مقیەتیکردن بەرهەم تیەن، جویر لە کارکردن وە ئازادی لەشان کارمەندەیل.

وەگەرد ئەو پرۆپاگەندە گەورە لەبان رۆبۆتەیل مرۆیی، رۆبۆتە دەسکردە سەرەتاییەیل وەیزوی شوینیان نەوڕیەردەو، چوینکە ئامێرە تایبەتمەنەیل ئیسە خاوەن خێرایی و دڵنیایی و توانای جیوەجیکردن ئەرکەیل دیاریکریای کەن وە کارایی بەرزیگ.

شارەزایەیل دوینن کە رۆبۆتەیل شیوەی ئایەم شوین خوەیان لە کارگەیل و ئەممارەیل و کەرت خزمەتگوزارییەیل پەیا کەن، وەلی فرەتر کار کەن وەکەرد سیستەمەیل ئیسە، و نەک جویر جیگریگ تەواو ئەرایان، و ئایندەی دەسکردی لەوە باوەڕە تیکەڵەیگ بوود ناوەین رۆبۆتەیل تایبەتمەن و رۆبۆتەیل تەنیا ئەرا مامەڵەکردن وە ئەركەیل نەرمتر.

بڵاوبۊن رۆبۆتەیل مرۆیی نیگەرانییەیل زیاتریگ دروس کەێد لەبان ئایندەی کارەیل، وەتایبەت لەو کەرتەیلە که پشت وە کارەیل لەشی دووارە بەسەن، وەلی شایەت وینەگە ئاڵووزتر بوود؛ کە سەرکەفتن ئی تەکنەلۆژییە پشت وە توانای دەسکەفتن بەهای ئابووری راسگانی بەسێد، و نەک تەنیا لەبان توانا تەکنیکییەگەی.

شیکەرەوەیل باوەڕ کەن که وەکارهاوردن یەکەم لە رۆبۆتەیل مرۆیی لە ئەرکەیل قورس یا دووارە یا ئەوانە بوود که کەمکاری لەناویانه، لە وەختیگ مرۆڤەیل وەردەوام بوون لە ئەنجامدان ئەو کارەیلە که هەوەجەی وە داهێنان و بڕیاردان و تیکەڵاوەیل ئاڵووز دیرن.

وەردەوامبۊن لە پێشبڕکێ وەرەونوابردن رۆبۆتەیل مرۆیی، دیارە کە ئاڵشتکاری ئایندە لە دروسکاری یەواشەو بوود؛ جویر جیگردن کراکارەیل وە تەواوی، هاتی دەرکەفتن ژینگەی کارکردن هاوبەشیگ دروس بوود که ئایەم و ئامێر گردەو کەێد.