‏تەنیگ ئەڵاجەوی لە ئۆسترالیا پەیا کریەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏پەیاکردن شەش توپ کانزایی گەپ لەبان کەناراوەیل

‏ "فۆرێست بیچ" لە ویلایەت کوینزلاندی ئوسترالیا، بویە مدوو دروسبوین دڵەڕاوکێ و چووڵکردن بەشیگ لا کناراوەگە وەلایەن هێزە ئەمنیەیلەو.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"TOI"، ئێ ته‌نە بریقە دیرێد قەوارەی دوو چەنە توپیگ باسکەس، لە 3ی تەممووز دەرکەفتن و سەرەتا جویر ماددەی رخدار وەردیان رەفتار کریا.

‏دویای لێکۆڵینەوە، ئاژانس بۆشاییگەرایی ئوسترالیا (ASA) راگەیان ئێ ته‌نەیله وەجیماوەگەی موشەکیگی ئاسمانیی دەرەکین کە دوارە هاتنەسە ناو بەرگەهەوای زەوی.

‏یانە وە "تووپ چووڵایی" (Space balls) ناسریانە و لەڕاسی ئامێر پەستانن ئەرا ئەمارکردن سزەمەنی یا گاز لە ژیر پەستان فرە بەرز لەناو مووشەکەیل وەکارتیەن.

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