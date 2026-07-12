تەنیگ ئەڵاجەوی لە ئۆسترالیا پەیا کریەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
پەیاکردن شەش توپ کانزایی گەپ لەبان کەناراوەیل
"فۆرێست بیچ" لە ویلایەت کوینزلاندی ئوسترالیا، بویە مدوو دروسبوین دڵەڕاوکێ و چووڵکردن بەشیگ لا کناراوەگە وەلایەن هێزە ئەمنیەیلەو.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"TOI"، ئێ تهنە بریقە دیرێد قەوارەی دوو چەنە توپیگ باسکەس، لە 3ی تەممووز دەرکەفتن و سەرەتا جویر ماددەی رخدار وەردیان رەفتار کریا.
دویای لێکۆڵینەوە، ئاژانس بۆشاییگەرایی ئوسترالیا (ASA) راگەیان ئێ تهنەیله وەجیماوەگەی موشەکیگی ئاسمانیی دەرەکین کە دوارە هاتنەسە ناو بەرگەهەوای زەوی.
یانە وە "تووپ چووڵایی" (Space balls) ناسریانە و لەڕاسی ئامێر پەستانن ئەرا ئەمارکردن سزەمەنی یا گاز لە ژیر پەستان فرە بەرز لەناو مووشەکەیل وەکارتیەن.