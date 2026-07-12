‏توێژینەوەیگ: گووشت ئەگەر تویشهاتن وە سەنگ گورچگ زیاد کەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏توێژینەوەیگ نوو کاریگەری پرۆتین ئاژەڵ وەبان تەندروسی گورچگ ئاشکراکەێد.

‏توێژینەوە چینیەگە ئاشکرایکرد جیاوازی وەرچەویگ لە کاریگەری سەرچەوەیل پرۆتین ئاژەڵی لەبان تەندروسی گورچگ هەس، وە جویریگ ئەنجامەیل دەرخستنە شێواز خواردن هاتێ فاکتەر یەکلاکەربوون لە دروسبوین سەنگ گورچگ.

‏وە شیەوکردن داتا و زانیاریەیل کە 830 کەس بەشداربوین و دەرکەفت خواردن گوشت سوور وە بڕ فرەیگ پەیوەنی هەس وە زیایبوین ئەگەر تویشهاتن وە سەنگ گورچگ سێ ئەوەنە زیای کەێد بەراورد وەو کەسەیلە کەمتر خوەن، لە وەختیگ ئەو کەسەیلە ماسی لە سیستەم خوەراکیان پشت گووش نیەخەەن، داوەزیان وەرچەویگ لە رخداریەیل توومارکردنە وە نزیکەی 67٪ە.

‏ئەرا خوەپاراستن لەی بیماریە، پسپۆرەیل دووپاتکەن لەبان گرنگی ئاگاداربوین لەو خوەراکەیلە دەولەمەنن وە مادەی "ئۆکسالات" کە بوودە مدوو زیایبوین سەنگ گورچگ.

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