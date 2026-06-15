تایبەتمەنیەیل تووپ مۆندیال ئمساڵ 2026 ئاشکراکیا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
گرنگترین تایبەتمەنیەیل تووپ مۆندیال ئاشکرابوی وە جویریگ لە هەر چرکەیگ 500 جار داتا ئەرا ژوور ڤار کلکەێد.
پێگەی ئەدیداس کە تووپ جام جیهانی دروسکردیە تایبەت مەندییەیلی بڵاوکرد، وەجویریگ ئێ تووپە تەنیا پێکهاتەگەی ەرم نییە، بەڵکم ئامێریگ زیرەکی و سیستەم یەکەس پەیمانەکردن هاز ناوەکی لە قوڵتیسەی جیگیرکریاس، کە لە چرکەیگ 50 جار داتا ئەرا ژوور ناوبژیوەیل ڤیدیۆیی کلکەێد و وەرد کامیرەیل وەخت تەواو کاتی وەرکەفتن قول بازیکەر وە تووپەگە.
پووس دەیشت تووپەگە لە 20 پارچەی جیاواز پێکهاتیە کە وە گەرمی لەیەکدریانە رویەگە جورەها نەقش و دەق مایکرۆسکۆبی لەبانیە کە کۆنترۆلکردن تووپەگە وەلیەن بازیکەرەیل ئاسان کەێد، وەتایوەت وەخت واران و تەڕبوین بازیگا.
ئەدیداس لە دروسکردن ئێ تووپە گرنگی فرەیگ وە ژینگە داس گشت ئەو مادەیلە لەناوی وەرهاوریاس لە بۆیەی بان تووپەگە و چەسپەگەی و مادەیل سەرەکی کەرەستە سرووشتی و ئاون نەک مادەیل زەرەد بەخش.
تووپەگە جویریگ دروسکریاس خێرایی زیاتریگ وەپی بوەخشێد وە رێژەی هەڵەی ناوجیکردن کەم بکەێد، یەیش پوڕیاگە وەرد ئاڵشتکاریەیل گەورەی تووپان.
کۆتا تایبەتمەنی تووپەگە ئەوەسانێ هەوەجە وە بارگاویکردن کەێد کە شەش ساعەت جاریگ بارگاویکرێد باوجی ئەگەر وسابوود باتریگەی بەرگەی 18 ساعەت گرێد.