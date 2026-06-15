‏تایبەتمەنیەیل تووپ مۆندیال ئمساڵ 2026 ئاشکراکیا

‏تایبەتمەنیەیل تووپ مۆندیال ئمساڵ 2026 ئاشکراکیا
2026-06-15T09:39:26+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏گرنگترین تایبەتمەنیەیل تووپ مۆندیال ئاشکرابوی وە جویریگ لە هەر چرکەیگ 500 جار داتا ئەرا ژوور ڤار کلکەێد.

‏پێگەی ئەدیداس کە تووپ جام جیهانی دروسکردیە تایبەت مەندییەیلی بڵاوکرد، وەجویریگ ئێ تووپە تەنیا پێکهاتەگەی ەرم نییە، بەڵکم ئامێریگ زیرەکی و سیستەم یەکەس پەیمانەکردن هاز ناوەکی لە قوڵتیسەی جیگیرکریاس، کە لە چرکەیگ 50 جار داتا ئەرا ژوور ناوبژیوەیل  ڤیدیۆیی کلکەێد و وەرد کامیرەیل وەخت تەواو کاتی وەرکەفتن قول بازیکەر وە تووپەگە.

‏پووس دەیشت تووپەگە لە 20 پارچەی جیاواز پێکهاتیە کە وە گەرمی لەیەکدریانە رویەگە جورەها نەقش و دەق مایکرۆسکۆبی لەبانیە کە کۆنترۆلکردن تووپەگە وەلیەن بازیکەرەیل ئاسان کەێد، وەتایوەت وەخت واران و تەڕبوین بازیگا.

‏ئەدیداس لە دروسکردن ئێ تووپە گرنگی فرەیگ وە ژینگە داس گشت ئەو مادەیلە لەناوی وەرهاوریاس لە بۆیەی بان تووپەگە و چەسپەگەی و مادەیل سەرەکی کەرەستە سرووشتی و ئاون  نەک مادەیل زەرەد بەخش.

‏تووپەگە جویریگ دروسکریاس خێرایی زیاتریگ وەپی بوەخشێد وە رێژەی هەڵەی ناوجیکردن کەم بکەێد، یەیش پوڕیاگە وەرد ئاڵشتکاریەیل گەورەی تووپان.

‏کۆتا تایبەتمەنی تووپەگە ئەوەسانێ هەوەجە وە بارگاویکردن کەێد کە شەش ساعەت جاریگ بارگاویکرێد باوجی ئەگەر وسابوود باتریگەی بەرگەی 18 ساعەت گرێد.

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