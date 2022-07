بیکێە وە گورانیەگەی شاکیرا گیرێد

شەفەق نیوز/ هەسارەی پەرشەلۆنە جیرارد بیکێە، لە ڤیدیۆییگ دیار دا، دویای مانگیگ لە جیاونوینی لە یارەگەی گورانچڕ ناودیار شاکیرا.

بیکێە لەناو ڤیدیۆگە خەفەتبار دیار دەێد، ک لەلایەن هاندەرەیلی توومار کریا، لەناو ماشینەگەی گووش لە گورانی شاکیرا گرێد.

وەرجە یەک مانگ بیکێە جیاوەوینی لە گورانیچڕ کۆلومپی راگەیان، دویای پەیوەندی درویژیگ رەسیە ١١ ساڵ، لەوەختیگ خەوەر لەوە دەرچگ ک بیکێە وەگەرد دویەتیگ لەخوەی بویچگتر بویە.

پارچە ڤیدیۆگە نشان بیکێە دەێد لەناو ماشینەگەی، گووش لە گورانی شاکیرا تەنکنێد و وەگەردی گیرێد.

Gerard Pique has been caught listening to Shakira in his car. The superstar couple broke up last month after 12 years together.pic.twitter.com/Lp02edTaJ3