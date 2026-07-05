هەفت دەوڵەت لە هاوپەیمان "ئۆپێک+" بڕیار بەرزەوکردن بەرهەم نەفتییان وە 188 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لە ئاب دەن

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

ئاژانس "رۆیتەرز" ئمڕوو یەکشەممە، خەوەرداد، کە هەفت دەوڵەت لەناو هاوپەیمان "ئۆپێک+" بڕیار بەرزەوکردن بەشەیل بەرهەمکاری نەفت خاو وە بڕ 188 هەزار بەرمیل لە رووژیگ دانە، لە مانگ ئاب / ئۆگۆستس ئایندە.

یەیش هاوەخت تیەێد وەگەرد ئەوەگ سەرچەوەیگ ئاگادار، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە ئاشکرا کرد، کە گرووپەگە وە شیوەیگ سەرەتایی رازی بۊنە لەبان ئی زیایکردنە وەرجە گردەوبۊن فەرمی کە بڕیارە لە وەختیگ دۊاتر لە ئمڕوو بوەسریەێد، ئەوەیش لە چوارچیوەی سیاسەت هاوپەیمانییەگە تایبەت وە وەڕیەوبردن ئاستەیل دابینکردن لە بازاڕەیل جەهانی.

ئی پیشهاتەیلە لە وەختیگ تیەێد کە سیاسەت کەمەوکردن بەرهەمکاری هاوپەیمانییەگە کەفێدە وەر نووڕینەیل لە بەغدا؛ کە وەزارەت نەفت عراقی و ناوەندە لیژنەییەیل داوای وەدویاچگن ئەو بنمیچە دیاریکریاگەیلە کەن وەجۊریگ بگونجێد وەگەرد توانایەیل بەرهەمکاری وڵاتەگە و وەگورەی ئابوورییەگەی ئەرا دابینکردن پۊل بودجەی گشتی.

سەرچەوەیل حکومەتی لە وەختیگ زۊتر وە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرا کردۊن، کە عراق پەسا لێکۆڵینەوە لە وژاردەیل هونەری کەێد ئەرا زیایکردن هەناردە نەفتییەگەی وەجۊریگ بگونجێد وەگەرد توانایەیل هەناردەکردنی، و لە تەقەلای ئەرا قەرەبووکردن داوەزیان داهاتەیل و هەناردەیل لە ماوەی گوزەشتە.