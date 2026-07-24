نەفت وەرەو توومارکردن دەسکەفتەیل هەفتانە چوود کە پەلامارەیل حووسییەیل و کەمەوکردن بەرهەمهاوردن کازاخستان لەپشتی بۊنە

شەفەق نیوز - بەغداد/هەولێر

نرخەیل نەفت، ئمڕوو جمعە، وەرەو دەسکەفتەیل هەفتانە چن، کە پەلامارەیل حووسییەیل لەبان دوو کەشتی هەڵگر نەفت لە دەریای سوور رخباریەیل بەسانن رێڕەویگ کەشتیوانی ستراتیژیی دۊەم دروسی کردن، لە وەختیگ کە کازاخستان بەرهەمهاوردنی وە شیوەیگ وەختانە کەمەو کرد، دۊای بەسانن رێڕەو سەرەکی هەناردەکردنی وە زوور.

گرێبەسەیل ئایندەیی ئەرا نەفت خاو برێنت 72 سەنت یا 0.72 لەسەد داوەزین و رەسینەسە 99.97 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وەلی لە ریە ئەرا وەدەسهاوردن دەسکەفت 13.5 لەسەد لەی هەفتە.

گرێبەسەیل ئایندەیی ئەرا نەفت خاو خوەراوا تەکساس ناوڕاس 70 سەنت یا 0.76 لەسەد داوەزین و رەسینەسە 91.49 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و لە ریە ئەرا توومارکردن بەرزەوبۊین هەفتانەی 10.9 لەسەد.

نەفت خاو برێنت هەفت لەسەد و نەفت خاو ئەمریکی 6.2 لەسەد لە وەخت یەکلاکییردن دویەکە پەنجشەممە بەرزەو بۊن، و برێنت ئەرا یەکەمین جار لە مانگ ئایارەو رەد 100 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ کرد، ئەوەیش دۊای ئەوەگ حووسییەیل هاوپەیمان وەگەرد ئیران ئامانجگردن دوو کەشتی هەڵگر نەفت سعودی لە دەریا سوور راگەیانن.

نرخەیل باز دان دۊای پەلامارەیل کە رخباریەیل لەبان بەسانن تەنگەی بابەلمەندەب زیاتر کردن، کە کۆنترۆڵ رەسین لە دەریا سوورەو ئەرا زەریای هیندی کەێد و وە دۊەمین گرنگترین رێڕەو ئەرا بارەیل نەفت دۊای تەنگەی هورمز دەریەێدە ئەژمار.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی هەڕەشە کرد کە ئیران وەرپرس کەێد لەبان هەر پەلاماریگ ترەک.

حووسییەیل رووژ دوشەممە چەسپانن گەمارۆیگ دەریایی لەبان سعودیە راگەیان، کە رێڕەو نەفتەگەی لەری کڕ لویلەیلەو ئاڵشت کەێد ئەرا رەدبۊن لە تەنگەی هورمز کە ئیران بەسێدەی. تۆنی سیکامۆر شیەوکەر بازاڕ لەلای ئای.جی لە یاداشتیگ وت ئەو پەتە کە لە دەور ریەیل دابینکردن وزەی جیهانی پیچیاس جارێگ ترەک تەنگەو بوود".

لە لایگ ترەکەو، وەزارەت وزە لە کازاخستان دویەکە پەنجشەممە وت کە کۆمپانیایل نەفت بەرهەمهاوردن خوەیان وە شیوەیگ وەختانە کەمەو کردنە دۊای ئەوەگ پەلامارەیلیگ کە گومان کریەێد ئۆکرانیا جیوەجییان کردوید بۊنە مدوو بەسانن وێستگەی سەرەکی هەناردەکردن وڵاتەگە لەبان دەریای سییە.

سەرچەوەیلیگ لە کەرتەگە رووژ سێشەممە باس ئەوە کردۊن کە یەکێتی کڕ لویلەیل دەریای قەزوین وسیاس لە وەرگردن نەفت لە کازاخستان دۊای هەڵپەساردن ئۆپراسیۆنەیل بارکردن لەوەر ئەو پەلامارەیلە کە دوو کەشتی هەڵگر نەفت لە وێستگەگە ئامانجگردن، و ئی رێڕەوە رەفتار وەگەرد نزیکەی دوو لەسەد لە دابینکردنەیل رووژانەی جیهانی لە نەفت خاو کەێد.

وەزارەت وزە قەوارەی کەمەوکردنەیل بەرهەمهاوردن دیاری نەکردگە، وەلی یەکیگ لە سەرچەوەیل وت کە گەورەترین کێڵگەی نەفتی لە وڵاتەگە بەرهەمهاوردنی وە زیاتر لە نیمە کەمەو کردگە.