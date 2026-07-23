‏پزشكیان کاغەز باڵیۆز نوو عراق وەرگرێد: یەک چارەنویس هاوبەش گردمانەو کەێد

‏شەفەق نیوز- تەهران

‏سەرۆک کۆمار ئیران مەسعود پزیشکیان، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپاتکرد پەیوەنیەیل ناوەین عراق و ئیران لە چوارچمگ پەیوەنی هاوسایەتی نەرێنیەیل رەدبوود، و دووپاتکرد، کە پشت وە بەستەرەیل مێژوویی، کلتووری، ئایینی، شارستانیی قویڵ و چارەنویس و بەرژەوەندیی هاوبەش بەسرێد، وەپای ئاژانس "فارس" ئیرانی.

‏پزیشکیان لە وەخت مەراسیم وەرگردن کاغەز دەسوەکاربوین یاسر ئەلحەجا وت: پەیوەنیەیل ناوەین هەردوگ وڵت هویچ مدوویگ یا سنووریگ نیەتوەنێد بشویندێ"، دیاریکرد "فراوانکردن دەسمیەتی و بەشداریکردن لە ناوەین وڵاتەیل ناوچەگە وە تایوەت وڵاتەیل ئیسلامی، لە چوارچمگ بەرژەوەنیەیل هاوبەش، توەنێد زەمینەساز بوود ئەرا ئایندەیگ کە لە ئاشتی و ئاسایش و ئاوەدانی و ئەوزەڵداین وەردەوام سەرچەوەر گردوید".

‏کۆمار ئیسلامی ئیران دووپاتکرد حەز خوەی لەبان ئەوزەڵداین و فراوانکردن دەسمیەتی وەرد عراق لە مژارەیل ئابووری، بازرگانی، زانستی، تەکنەلۆجی، کلتووری، سیاسی و جەماوەری، و دیاریکرد "سەرمایەی کۆمەڵایەتی لە ناوەین گەل ئیران و عراق سەرمایەیگ بیگیرەوەس ئەرا قایمکدن پەیوەنی دوو قۆڵی و هاوپشتی هەرێمی".

‏ سەرۆک کۆمار ئێران هیوا خواست تەقەلایەیل باڵیۆزی نوو عراق دەسمیەتیدەر بوودئەرا قویڵکردن پەیوەن تایوەەیل ناوەین هەردووگ وڵات و وازکردن ئاسۆی نوو ئەرا دەسمیەتی هاوبەش و دوارە دووپاتکرد لەبان گرنگی قایمکردن پەیوەنی ستراتیژی ناوەین بەغدا و تەهران و وەکارهاوردن بەستەرەیل جەماوەری ئەرا ئەوزەڵداین دەسمیەتی هەرێمی.

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