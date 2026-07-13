دوو شار عراقی لەناو گەرمترین ناوچەیل جەهانن
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
داتایەیل چەودێری کەشوهەوای جەهانی، ئمڕوو دووشەممە، دەرخسن کە دوو ناوچە عراقی کەفتنە ناو لیست 15 ناوچەیل گەرم جەهان لە ماوەی 24 ساعەت گوزەیشتە.
شار دێهلۆران ئیرانی لوتکەگەی لیستەگە گرد وە پلەی گەرمی 51.5 پلەی سەدی، و دویای ئەویش صافی ئاباد ئیرانی وە 49.4 پلە، و شار عەمارە عراقی لە ریزبەن سێیەم جەهانی هات وە 49.2 پلە، و دویای ئەویش بۆستان ئیرانی وە 49.0 پلە، و ئەهواز ئیرانی وە 48.8 پلە.
ئەدرار جەزائیری و ئەمیدیە ئیرانی لە ڕیزبەن شەشەم و هەفتەم هاتن وە 48.6 پلە ئەرا هەر یەکیگیان، لە وەختیگ توربەت پاکستانی لە رزبەن هەفتەم هات وە 48.5 پلە، و دویای ئەویش کەنۆج ئیرانی و تێمیمون جەزائیری وە 48.2 پلە.
بەهبەهان و مێهران ئیرانی رزبەن یانزەهەم و دوانزەهەم گردن وە 48.1 پلە، لە وەختیگ فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوەیت لە رزبەن سیانزەهەم هات وە 48.0 پلە، و دویای ئەویش فڕۆکەخانە ناودەوڵەتی بەسرە لە رزبەن چواردەهەم هات وە 47.9 پلە، لە وەختیگ شار مەسجید سولەیمان ئیرانی لە رزبەن پانزدەهەم هات وە 47.8 پلە.