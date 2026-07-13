‏دوو شار عراقی لەناو گەرمترین ناوچەیل جەهانن

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏داتایەیل چەودێری کەشوهەوای جەهانی، ئمڕوو دووشەممە، دەرخسن کە دوو ناوچە عراقی کەفتنە ناو لیست 15 ناوچەیل گەرم جەهان لە ماوەی 24 ساعەت گوزەیشتە.

‏شار دێهلۆران ئیرانی لوتکەگەی لیستەگە گرد وە پلەی گەرمی 51.5 پلەی سەدی، و دویای ئەویش صافی ئاباد ئیرانی وە 49.4 پلە، و شار عەمارە عراقی لە ریزبەن سێیەم جەهانی هات وە 49.2 پلە، و دویای ئەویش بۆستان ئیرانی وە 49.0 پلە، و ئەهواز ئیرانی وە 48.8 پلە.

‏ئەدرار جەزائیری و ئەمیدیە ئیرانی لە ڕیزبەن شەشەم و هەفتەم هاتن وە 48.6 پلە ئەرا هەر یەکیگیان، لە وەختیگ توربەت پاکستانی لە رزبەن هەفتەم هات وە 48.5 پلە، و دویای ئەویش کەنۆج ئیرانی و تێمیمون جەزائیری وە 48.2 پلە.

‏بەهبەهان و مێهران ئیرانی رزبەن یانزەهەم و دوانزەهەم گردن وە 48.1 پلە، لە وەختیگ فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوەیت لە رزبەن سیانزەهەم هات وە 48.0 پلە، و دویای ئەویش فڕۆکەخانە ناودەوڵەتی بەسرە لە رزبەن چواردەهەم هات وە 47.9 پلە، لە وەختیگ شار مەسجید سولەیمان ئیرانی لە رزبەن پانزدەهەم هات وە 47.8 پلە.

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