"ئیاسا" تەمەی دویرەوگردن لە ئاسمان عراق و ئیران کەێد تا کۆتایی ئاب

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئاژانس بیوەیی فڕۆکەوانی سەر وە یەکێتی ئەوروپا (EASA)، ڕووژ چوارشەممە، تەمەی کۆمپانیایل فڕۆکەوانی کرد کە گەشتەیل ئاسمانی لەڕی ئاسمان عراق و ئیران ئەنجام نەیەن، و هووشداری دا لە وەردەوامبوین گرژییەیل ئەمنی و ئەگەر رویدان ئۆپەراسیۆن سەربازیی نوو لە ناوچەگە.

‏ئاژانسەگە لە بڵاوکریاییگ وت؛ تەمەی تایوەت وە ئاسمان عراق و ئیران تا 31 ئاب/ئۆگەست ئایندە وەردەوام بوود، یەش لە چوارچمگ مەزەنەیل رخداریەیل کە رویوەڕوی هاتوچو فڕۆکەوانیی مەدەنی بوود، وەپای ئاژانس "رۆیتەرز".

‏دیاری کرد، لە بڵاوکریاگ گوزەشتە، و ئمڕوو چوارشەممە ماوەگەی تەواوبوود، ئاسمان لوبنانیش لەخوەی گردوێد، هەمیش داوا لە کۆمپانیایل فڕۆکەوانی کرد کە وەردەوام بون لە وریابوین مەوقەی فڕین لە ئاسمان بەحرێن، کوێت، ئیسرائیل، ئوردن، قەتەر، عومان، میرنشینە یەکگرتگەیل عەرەبی و شانشین عەرەبی سعودیە.

‏ئێ تەمەیلە لە سای وەردەوامبوین گرژییەیل ئەمنی لە ناوچەگە و ئەو رخ و دڵەڕاوکێیەیلە هاتگە کە لەبان بیوەی هامشوو ئاسمانییەوە هەس.

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