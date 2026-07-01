6% کورد.. دروسکردن یەکەم ئەنجومەن گەل لە سووریا دۊای رمیان ئەسەد

شەفەق نیوز - ديمەشق

ئمڕوو چوارشەممە، دەسەی باڵای هەڵوژاردنەیل ئەنجومەن گەل سووری، لیست ئەو هەفتا ئەندامە راگەیان کە ئەحمەد شەرع سەرۆک کۆمار لە ئەنجومەن گەل دیارییان کردیە، ئەرا ئەوەگ وە یەەوە یەکەم پەرلەمان سووری دۊای کەفتن سیستەم بەشار ئەسەد تەواو بوود، کە لە 210 ئەندام دروس بوود.

راگەیانن لیستەگە لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی بۊ کە لە باڵەخانەی ئەنجومەن گەل لە دیمەشق بەسیا، و ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بۊ، و یەیش وە پشت بەسانن وە مەرسووم سەرۆکایەتی شمارە 66 ئەرا ساڵ 2025، کە باس لە دروسکردن "دەسەی باڵای هەڵوژاردنەیل ئەنجومەن گەل" کرد ئەرا سەرپەرشتیکردن لەبان هەڵوژاردن دوو لەسێی ئەندامەیل ئەنجومەنەگە (140 ئەندام)، لە وەختیگ سەرۆک کۆمار وەڕیەوبردن دیاریکردن یەک لەسێی مەنەگە (70 ئەندام) گرێدە دەس، وەپای مادەی 24 لە راگەیانن دەستووری.

لیست سەرۆک کۆمار سێ ئەندام کورد گردە خوەی کە ئەوانیش: عەبدولحەکیم بەشار سەرکردە لە پارت دیموکرات کوردستان لە سووریا، و مستەفا عەبدی، و یاسر مەنسوورن، کە گشتیان لە پارێزگای حەسەکەن.

وەیەوە شمارەی پەرلەمانتارەیل کورد لە ئەنجومەن گەل بەرزەو بۊ ئەرا 12 ئەندام لە بڕ 210 ئەندام، واتە نزیکەی 6% لە گشت کورسییەیل ئەنجومەنەگە.

وەپای قسەی پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە سووریا، کورسییەیل تەرخانکریاگ ئەرا پەرلەمانتارەیل کورد بەشەو بۊن وە شیوازیگ کە هەفت کورسی لە پارێزگای حەسەکە، و سێ کورسی لە ناوچەی عەفرین، و یەک کورسی لە تەل عەران لە دەورگرد حەڵەب، و یەکیگ ترەک لە شار کۆبانی بۊ.

لەلای خوەیەو، محمد تەها سەرۆک دەسەی باڵای هەڵوژاردنەیل، لە کۆنگرە رووژنامەوانییەگە وت "یەکەمین دانیشتنەیل ئەنجومەن گەل رووژ دووشەممەی ئایندە ئەرا سۊنخواردن دەستووری بەسریەێد"، و دیاری کرد کە "یەکەمین خول ئەنجومەنەگە تا 30 مانگ دریژە کیشێد".

وتیش کە "لیست ئەو یەک لەسێیە کە سەرۆک کۆمار دیاریی کردیە 55 پیاو و 15 ژن گردە خوەی".

ئەندامەیل ئەو یەک لەسێی دیاریکریاگە لەبان پارێزگایەیل بەشەو بۊن وە شیوازیگ کە 14 ئەندام لە حەڵەب، و 7 لە حەسەکە، و 6 لە دێرەزوور، و 6 لە حومس، و 5 لە ئیدلیب، و 5 لە حەما، و 5 لە دیمەشق، و 5 لە دەیشتایی دیمەشق، و 4 لە لازقیە، و 4 لە دەرعا، و 3 لە ریقە، و 2 لە قونێترە، و 2 لە تەڕتووس، و 2 لە سوەیدا بۊن.