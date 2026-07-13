وەزارەت دارایی هەرێم: مووچەی مانگ حوزەیران کلکەێد لەدویای تەواوبوین رێکارەیل دەسکەنە مەرەقەزکردنی
شەفەق نیوز - هەولێر
وەزارەت دارایی و ئابووری لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان مووچەی مانگ حوزەیران هاتەسە ناو حساو بانکیەگەی، و دووپاتکرد مەەقەزکردن مووچە لە دویای تەواوبوین رێکارە داراییەیل و وەرگردن بڕە پویلەگە لە بانک ناوەندی عراق مەرەقەزکرێد.
وەزارەتەگە، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: بڕ 841 ملیار و 161 ملیۆن دینار لە حساو بانکی وەزارەت دارایی و ئابووری لە لق هەولێر بانکی ناوەندی عراق دانریاس، ئەرا مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەرەیل و ئەوانەگ مووچە وەرگرن لە هەرێم کوردستان.
وتیش، جویر مانگ گوزەیشتە، وەزارەت دارایی فیدراڵی بڕ 120 ملیار دینار لە کوو گشتی پویلەگە بڕیە، وەو مانا کە بەش خەزێنەی فیدراڵیە لە داهاتەیل نانەفتی هەرێم ئەرا مانگ حوزەیران.
وەزارەتەگە رووشنیکرد، وەزارەت دارایی فیدراڵی بڕی 3 ملیار و 326 ملیۆن و 931 هەزار دیناریش لە مووچەی مانگ حوزەیران کلنەکریاس، و دیاریکرد کە ئەی بڕە پویلە شایستەی مووچەی مانگەیل وەرینە ئەرا خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی.
وەزارەتەگە دووپاتکرد، دویای تەواوکردن رێکارەیل و وەرگردن بڕە پویلەگە وە نەختینە لە لق هەولێر بانک ناوەندی عراق، لیست مووچەیل بڵاو کرێد، و دابەشکردن مووچەی مانگ حوزەیران لە نزیکترین وەخت دەس وەپی کەێد.