‏وەزارەت دارایی هەرێم: مووچەی مانگ حوزەیران کلکەێد لەدویای تەواوبوین رێکارەیل دەسکەنە مەرەقەزکردنی

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووری لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان مووچەی مانگ حوزەیران هاتەسە ناو حساو بانکیەگەی، و دووپاتکرد مەەقەزکردن مووچە لە دویای تەواوبوین رێکارە داراییەیل و وەرگردن بڕە پویلەگە لە بانک ناوەندی عراق مەرەقەزکرێد.

‏وەزارەتەگە، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: بڕ 841 ملیار و 161 ملیۆن دینار لە حساو بانکی وەزارەت دارایی و ئابووری لە لق هەولێر بانکی ناوەندی عراق دانریاس، ئەرا مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەرەیل و ئەوانەگ مووچە وەرگرن لە هەرێم کوردستان.

‏وتیش، جویر مانگ گوزەیشتە، وەزارەت دارایی فیدراڵی بڕ 120 ملیار دینار لە کوو گشتی پویلەگە بڕیە، وەو مانا کە بەش خەزێنەی فیدراڵیە لە داهاتەیل نانەفتی هەرێم ئەرا مانگ حوزەیران.

‏وەزارەتەگە رووشنیکرد، وەزارەت دارایی فیدراڵی بڕی 3 ملیار و 326 ملیۆن و 931 هەزار دیناریش لە مووچەی مانگ حوزەیران کلنەکریاس، و دیاریکرد کە ئەی بڕە پویلە شایستەی مووچەی مانگەیل وەرینە ئەرا خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی.

‏وەزارەتەگە دووپاتکرد، دویای تەواوکردن رێکارەیل و وەرگردن بڕە پویلەگە وە نەختینە لە لق هەولێر بانک ناوەندی عراق، لیست مووچەیل بڵاو کرێد، و دابەشکردن مووچەی مانگ حوزەیران لە نزیکترین وەخت دەس وەپی کەێد.

‏