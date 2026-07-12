کوشیاییگ و 9 زەخمدار لە دوو رۊداو جیاواز لەبان ری "سلێمانی – بازیان" (وینە)

شەفەق نیوز - سلێمانی

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەرداد لە گیانلەدەسداین ژنیگ و زەخمداربۊن سێ کەس لەئەنجام پلیان تانکەریگ کە بەرهەمەیل نەفتی هەڵگردۊۆ لەبان ئەو ریە کە سلێمانی و قەزای بازیان وە یەکەوە بەسێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، تانکەریگ سزەمەنی لەبان ری سلێمانی - بازیان پلیاس، و بۊەسە هوکار رۊداوەگە. دیاری کرد کە لایەنە پەیوەندیدارەیل دەس وە لێکۆڵینەوەیلیان کردنە ئەرا زانستن هوکارەیل رۊداوەگە.

لە رۊداویگ هاتوچو ترەک لەبان خود ریەگە، وەرپرس بەش هاتوچو بازیان عەقید شۆڕش، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، ئاشکرا کرد کە ماشینیگ لە جۊر "کادیلاک" لە قەزای چەمچەماڵەو وەرەو شار سلێمانی چیاد، رانندەگەی لە نزیک یەکتربڕ دەلیژە کۆنترۆڵی لەدەسدا، تا وەرەو سایدیگ وەرانوەری لابەێد و یەکەم جار بکیشێدە تانکەریگ، وەرجە ئەوەگ وەردەوام بوود و بکیشێدە ماشینیگ ترەک لە جۊر "پرۆتۆن".

باس ئەوە کرد کە رۊداوەگە بۊەسە هوکار زەخمداربۊن پەنج کەس کە لەناو ماشین کادیلاکەگە بۊن، بیجگە لە زەخمداربۊن رانندەی ماشین پرۆتۆنەگە، تا شمارەی زەخمدارەیل ئەرا شەش کەس بەرزەو بوود، و گشتیان ئەرا خەسەخانە بریانە.

بەیاننامەگە زیای کرد، کە رەوش تەندروسی شمارەیگ لە زەخمدارەیل جیگیر نییە، لە وەختیگ لایەنە پەیوەندیدارەیل دەس وە رێکارە یاسایی و لێکۆڵینەوەیلیان کردنە ئەرا زانستن هوکارەیل رۊداوەگە.