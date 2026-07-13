هەولێر ميوانداری کۆنفڕانسیگ ئەرا سنوردارکردن کووچکردن نایاسایی کەێد (وینە)
شەفەق نیوز ـ هەولێر
ئمڕوو دووشەممە، لە شار هەولێر (پایتەخت هەرێم کوردستان)، چالاکییەیل کۆنفڕانسی "بەشداری کۆمەڵایەتی ئەرا سنوردارکردن کووچکردن نایاسایی" دەسوەپیکرد، وە بەشداری وەرپرسەیل حکومی و دیپلۆماتکارەیل، ئەرا تاوتوێکردن میکانیزمەیل سنوردارکردن کووچکردن نایاسایی، وەتایبەت وەرەو بەریتانیا و فەرەنسا.
کۆنفڕانسەگە، کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بوی، رووشنایی خستنەس وە بان بەهیزکردن هاوکاری ناوەین دامەزراوەیل حکومی و رێکخریاگەیل ناحکومی و هاوبەشەیل ناودەوڵەتی، وە ئامانج داڕشتن ستراتیژیەیل کردەیی ئەرا چارەسەرکردن ئەو هوکارەیلە کە گەنجەیل پاڵنەرە ئەرا کووچکردن نایاسایی، وەگەرد خەسەوکردن هەڵمەتەیل هوشیاری کۆمەڵایەتی وەبان رخداریەیل.
وەپای قسەی رێکخەرەیل، پرۆژەگە ئامانجی کەمکردن ئەو رخداریەیلەسە کە کووچبەرەیل نایاسایی روێوەڕووی بوین، و پاراستن گیان گەنجەیل، و فەراهەمکردن دەرفەت کار و خاسترکردن بارودۆخ ژیان لەناو هەرێم کوردستان، یەیش بەشداربوود لە سنوردارکردن پاڵنەرەیل کووچکردن.
بەشداربووەیل، لە کۆتایی کۆنفڕانسەگە، دووپاتکردن، سەرکەفتن ئەو تەقەلایەیلە کە ئامانجیان سنوردارکردن کووچکردن نایاساییە، هەوەجەس وە وەردەوامبوین هەماهەنگی ناوەین لایەنەیل حکومی و رێکخراوەیل ناوخۆیی و ناودەوڵەتی دیرێد، و کارکردن ئەرا دروسکردن ژینگەیگ جێگیرتر کە ئاییندەیگ خاستر ئەرا گەنجەیل لە هەرێم کوردستان فەراهەم بکەێد.
لە کۆنفڕانسەگە وەزیر ناوخوەی هەرێم کوردستان "رێبەر ئەحمەد"، و پارێزگار هەولێر "ئومێد خۆشناو"، و وەرپرس فەرمانگە پەیوەندییەیل دەرەکی لە حکومەت هەرێم "سەفین دزەیی"، وەرد شمارەیگ لە دیپلۆماتکارەیل و وەرپرسەیل پەیوەندیدار ئامادەبوین.