‏هەولێر ميوانداری کۆنفڕانسیگ ئەرا سنوردارکردن کووچکردن نایاسایی کەێد (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏ئمڕوو دووشەممە، لە شار هەولێر (پایتەخت هەرێم کوردستان)، چالاکییەیل کۆنفڕانسی "بەشداری کۆمەڵایەتی ئەرا سنوردارکردن کووچکردن نایاسایی" دەسوەپیکرد، وە بەشداری وەرپرسەیل حکومی و دیپلۆماتکارەیل، ئەرا تاوتوێکردن میکانیزمەیل سنوردارکردن کووچکردن نایاسایی، وەتایبەت وەرەو بەریتانیا و فەرەنسا.

‏کۆنفڕانسەگە، کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بوی، رووشنایی خستنەس وە بان بەهیزکردن هاوکاری ناوەین دامەزراوەیل حکومی و رێکخریاگەیل ناحکومی و هاوبەشەیل ناودەوڵەتی، وە ئامانج داڕشتن ستراتیژیەیل کردەیی ئەرا چارەسەرکردن ئەو هوکارەیلە کە گەنجەیل پاڵنەرە ئەرا کووچکردن نایاسایی، وەگەرد خەسەوکردن هەڵمەتەیل هوشیاری کۆمەڵایەتی وەبان رخداریەیل.

‏وەپای قسەی رێکخەرەیل، پرۆژەگە ئامانجی کەمکردن ئەو رخداریەیلەسە کە کووچبەرەیل نایاسایی روێوەڕووی بوین، و پاراستن گیان گەنجەیل، و فەراهەمکردن دەرفەت کار و خاسترکردن بارودۆخ ژیان لەناو هەرێم کوردستان، یەیش بەشداربوود لە سنوردارکردن پاڵنەرەیل کووچکردن.

‏بەشداربووەیل، لە کۆتایی کۆنفڕانسەگە، دووپاتکردن، سەرکەفتن ئەو تەقەلایەیلە کە ئامانجیان سنوردارکردن کووچکردن نایاساییە، هەوەجەس وە وەردەوامبوین هەماهەنگی ناوەین لایەنەیل حکومی و رێکخراوەیل ناوخۆیی و ناودەوڵەتی دیرێد، و کارکردن ئەرا دروسکردن ژینگەیگ جێگیرتر کە ئاییندەیگ خاستر ئەرا گەنجەیل لە هەرێم کوردستان فەراهەم بکەێد.

‏لە کۆنفڕانسەگە وەزیر ناوخوەی هەرێم کوردستان "رێبەر ئەحمەد"، و پارێزگار هەولێر "ئومێد خۆشناو"، و وەرپرس فەرمانگە پەیوەندییەیل دەرەکی لە حکومەت هەرێم "سەفین دزەیی"، وەرد شمارەیگ لە دیپلۆماتکارەیل و وەرپرسەیل پەیوەندیدار ئامادەبوین.

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