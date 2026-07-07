نێچیرڤان بارزانی: مەسیحییەیل بەشیگ رەسەنن لە پێکهاتەیل گەل کوردستان

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە مەسیحییەیل بەشیگ رەسەنن لە پێکهاتەیل گەل کوردستان، و هەمیشە پارێزەریگ ئەرا مافەیلیان بوود، و دیاری کرد کە کوردستان هەمیشە وە نیشتمان و پەناگەیگ ئەرا گشت پێکهاتەیلی وەبی جیاوازی مینێد، و پارێزگاری لە کلتوور فرەیی کەێد.

وەپای بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، ئی لێدوان بارزانییە، لە وەخت پیشوازیکردنی لە پاتریاک مار لویس ساکۆ، پاتریاک کەنیسەی کلدانی لە عراق و جەهان هات.

بەیاننامەگە زیای کرد کە بارزانی و ساکۆ لە ماوەی دیدارەگە، باس لە رەوشەیل گشتی پێکهاتەیل، و تایبەت مەسیحییەیل، و گرنگی مقیەتیکردن کلتوور وەیەکەوژیان هاوبەش و قەبووڵکردن ئەوەکان و وەخشین ناوەین پێکهاتە جیاجیاکەیل لە هەرێم کوردستان و عراق کردن.

پاتریاک، وەپای بەیاننامەگە، پەسن "رۆڵ میژوویی و وەردەوام هەرێم کوردستان چۊ پەناگەیگ ئارام ئەرا گشت پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەیلی" کرد، و سوپاس و پیزانین خوەی ئەرا رۆڵ نێچیرڤان بارزانی و پاڵپشتییە وەردەوامەگەی ئەرا مافەیل پێکهاتەیل نشان دا.