نێچیرڤان بارزانی سەرەخوەشی وە مردن لیندسی گراهام "دووس ئازیز گەل کوردستان" کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، خەم "قۊل" خوەی لەوەرانوەر کووچ دۊایی سیناتۆر کۆماری ئەمریکی لیندسی گراهام نشان دا، و وەسفی وە "دووس ئازیز گەل کوردستان" کرد.

سەرۆک نێچیرڤان بارزانی لە پۆستیگ لەبان سەکوو "ئێکس" باس ئەوە کرد، کە "پشتیوانی (گراهام) و وەرگریکردن چەسپیاگی لە کوردستان وە پیزانینەو لە هویرمانەیل مینێدەو"، و "پرسە و سەرەخوەشی پڕوەدڵ ئەرا خیزان و دووسەیل و هاوکارەیلی" کرد.

یەیش هاوەختە وەگەرد ئەوەگ میدیایەیل راگەیانن ئەمریکی، وەرجەتر لە شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، کووچ دۊایی سیناتۆر کۆماری ئەمریکی لیندسی گراهام لە تەمەن 71 ساڵان لەئەنجام "شیویان تەندروسی پەلە و لەناکاو" راگەیانن.